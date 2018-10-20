Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:Star Rafinerisi Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi

İzmir Aliağa’da önceki gün açılan Star Rafinerisi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye’nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi. Böylelikle, şirketin önümüzdeki dönemde 2 milyar doları bulması beklenen yeni yatırımları, hızlıca ve bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebilecek. “Endüstri bölgesi” olduğu için mevcut ve yeni yatırımların tüm süreçleri ve izinleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca takip edilecek. Yatırımcı dostu endüstri bölgeleri, ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından ilan ediliyor. Yatırımcılara özellikle bürokrasinin azaltılması anlamında birçok avantaj sağlıyor.