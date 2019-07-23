Sanayicilerden 9 günlük tatile itiraz

Dünyanın dört bir köşesinden turist ağırlayan Türkiye’de turizm sektörü, bu yılı hem gelir noktasında hem de gelen turist sayısında yüzde 10’un üzerinde bir artışla kapatmayı bekliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, turizm alanında en canlı ve hareketli dönemin yaşandığını söyledi. Şu ana kadarki rakamların turizm sektörünü sevindirdiğini belirten Ayık, “Tahminlerimize göre, bu yıl Türkiye yüzde 10’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirecek, şu ana kadar gerçekleşen rakamlar bunu teyit eder nitelikte. 2019 yılında da tarihi bir rekor kıracağız. 50 milyonun üzerindeki bir rakamı ülke genelinde göreceğiz” dedi. Ayık, Türkiye’nin turizm alanında yeni bir rekora imza atacağını ifade etti.

HARCAMADA ARTIŞ VAR

Sadece turist sayısında değil ekonomi alanda da önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Ayık, kişi başı gelirlerde ve kişi başı konaklama rakamlarında da artış yaşandığını bildirdi.Turizm alanındaki gelişmelerin ülke ekonomisine de önemli ölçüde yansıyacağını belirten Ayık, “Geçen yıl yaklaşık 30 milyar dolar olarak gerçekleşen turizm gelirlerimizde de bu yıl yüzde 10’un üstünde bir artış bekliyoruz. Şu anda turizm sektörü en canlı ve en hareketli faaliyet alanıdır. Sektör mensupları olarak ülke ekonomisine katkı yapmak bizim için gurur kaynağıdır, onur duyuyoruz” diye konuştu.

SANAYiCiDEN 9 GÜN TATiLE İTİRAZ VAR

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: “Ülke olarak zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, şu an daha fazla tatile değil daha fazla üretime ihtiyacımız var. Bu yıl turizm zaten çok başarılı bir sezon geçiriyor. Dolayısıyla 5 günlük Kurban Bayramı tatilini daha fazla uzatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Uzun süreli tatiller üretimi büyük bir kesintiye uğratıyor. Hükümetin aldığı idari izin kararları piyasaların tamamen durmasına yol açıyor.

● Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: “Uzun tatillerde üretim ve ticaret kesintiye uğruyor. Turizm zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım, üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım. Turizm dışındaki sektörlerde esnaf ve tüccarların iş hacimlerini etkileyen uzun bayram tatilleri çalışanların da işe yönelik konsantrasyonlarını bozuyor.