Sanayicilere arsa müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi. Buna göre 4’ncü kademede yer alan ilçelerde de bedelsiz arsa tahsisi yapılabilecek. 5 ve 6’ncı kademede bulunan ilçelerde mevcut ‘bedelsiz arsa’ uygulamasına devam edilecek. Öte yandan, 2 ve 3’ncü kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB’lerde uygulanan indirim oranları artırıldı. Daha önce yüzde 40 indirim oranına sahip 2’nci kademe ilçelerde yüzde 60’a, yüzde 60 indirim oranına sahip 3’ncü kademe ilçelerde ise yüzde 80’e çıkarıldı. Bu kararla OSB’lerdeki boş parsellerin yatırıma daha hızlı bir şekilde kazandırılarak üretimin ve istihdamın etkin şekilde arttırılması hedefleniyor.

OSB’LER DOLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bedelsiz arsa tahsisiyle organize sanayi bölgelerindeki (OSB) boş parselleri yatırıma hızlı bir şekilde kazandırarak üretimi ve istihdamı artıracaklarını bildirdi. Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla OSB’lerde kısmen ya da tamamen bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletildiğini belirtti. Söz konusu kararla, ekonomiye yönelik saldırıların ardından ilan ettikleri destek ve önlem paketinin bir maddesini daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Varank, “Amacımız, OSB’lerdeki boş parselleri yatırıma hızlı bir şekilde kazandırarak üretim ve istihdamı etkin şekilde artırmak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.