''Sanayicinin tapusu olmasın, ahlakı bozuluyor''

İSO Meclisi, bölge iş insanları ile tanışmak, Türkiye ekonomisinin geleceği için yapılacakları iş birliklerini istişare etmek ve Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak üzere Şanlıurfa’nın ardından dün de Gaziantep ilini ziyaret etti. Ziyarette İSO ve GSO arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

49 YIL KİRALIK VERİLSİN

İki oda tarafından ortak düzenlenen toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “İstanbul’da araziler değerlendirdikçe sanayiden uzaklaşıyoruz. İstanbul’da sanayicinin tapusu olmasın, o tapu sanayicinin ahlakını bozuyor. Devlet sanayicinin İstanbul’da binasını, arsasını 49 yıllığına versin, ‘Burası sadece üretim için, tapu da sizin değil, üretim yapman kaydıyla sana tahsis edilmiş bir yer’ desin. Tapusuz sanayi modelini getirmemiz lazım. Sanayinin devamı için Anadolu’ya gitme gerekliliğini birçok arkadaşımız gözden geçiriyor” dedi. Bahçıvan bölgeyi ziyaret için geldikleri gün Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşma ile barışın yeşerdiğine dikkat çekerek “Dileriz Barış Pınarı ile başlayan süreci ‘Üretim Pınarı’na dönüştürürüz. Söz konusu ülke ise her şeyimiz bu ülkeye feda olsun. Allah vatansız bırakmasın” dedi. Bahçıvan Gaziantepli sanayicilere ise “Gaziantep, sanayideki aile işletmeciliğinin nesiller arasındaki aktarımını çok iyi başardı. İstanbullu olarak bu konuda başarılı değiliz. Bu konuya yönelik eğitim ve deneyimde bizi besleyin” diye seslendi. Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise “Sanayiciler olarak gençleri terör örgütlerinin elinden kurtarmak için daha çok çalışıp, daha çok üretip, daha çok yatırım yapacağız” diye konuştu.

Önceki gün Şanlıurfa’ya giden İstanbullu sanayicilerin dünkü durağı Gaziantep oldu. İSO üyeleri Gaziantep Sanayi Odası ile işbirliğini içeren protokole imza attı.