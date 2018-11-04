Sanayiciye bedelsiz arsa ile 200 bin istihdam
Bakan Varank’ın önceki gün duyurduğu ‘OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi’ ile boş parseller hızla yatırıma dönüşecek. En büyük katkı ise istihdama olacak. Uygulamanın 200 bin kişiye ilave istihdam sağlaması bekleniyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıkladığı ‘Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisi’ uygulamasıyla, yaklaşık 200 bin kişiye ilave istihdam sağlanması mümkün olacak. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Türkiye’de sayıları 311’e ulaşan OSB’lerin gerek sayılarının artması gerekse istihdama katkı sağlamaları amacıyla son yıllarda önemli düzenlemelere gidildi. Bu düzenlemeler arasında en önemlilerinden biri olan OSB’lerde tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisi uygulamaları, ilk olarak 2004-2010 yıllarında başladı. Ardından 2011-2017’de devam eden uygulamayla, OSB’lerde yaklaşık 5 bin parsel yatırımcılara tahsis edildi. Geçen yıl ilgili kanunda yapılan düzenlemedeki ‘OSB’lerde yer alan parseller tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilir’ hükmü gereğince, hazirandan itibaren 3 yıl boyunca bu kapsamda OSB’lerde tahsis yapılmasına imkan sağlanmıştı.
YENİ DÜZENLEME YAPILDI
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür göz önüne alınarak, söz konusu kararda yatırımların, üretimin daha fazla desteklenmesi amacıyla değişiklik yapıldı. Bakan Varank’ın açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketinde yer alan, ‘OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi’ uygulamasının, önceki gün Resmi Gazete’de yayımlamasıyla, 4. kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek. Ayrıca 5 ve 6. kademede bulunan ilçelerde mevcut ‘bedelsiz arsa’ uygulamasına devam edilecek. OSB’lerdeki boş parsellerin yatırıma daha hızlı şekilde kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeyle, üretim ve istihdamın etkin biçimde artırılması bekleniyor. Bu çerçevede, hali hazırda OSB’lerdeki boş parselin tamamının tahsis edilip, yatırım yapılması halinde yaklaşık 200 bin kişilik ilave istihdam sağlanması mümkün olacak.
5 bin metrekare için 20 kişi şartı
Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerin mülkiyetinde bulunan tahsis edilmemiş parseller, bölgelerin müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, bedeli bakanlıkça OSB’ye verilen kredilerden mahsup edilmek üzere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek. Parsel tahsisinde, gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırası, yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim kurulunca belirlenecek. Parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, 5 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 10 kişilik, 5 bin metrekareden büyük 10 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 20 kişilik, 10 bin metrekareden büyük 20 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 30 kişilik ve 20 bin metrekareden büyük parseller için en az 50 kişilik istihdam taahhüt etmesi gerekecek. Yatırımcının belirlenen şartlara uymadığının tespiti halinde parsel tahsisi iptal edilecek.
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