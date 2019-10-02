Sanayide 17 ay sonra yavaşlama bitti
Büyümeye önemli etkisi olan sanayide toparlanma başladı. İSO’nun her ay yayınladığı İmalat PMI Endeksi 17 ay sonra eşik değer olan 50 seviyesine çıktı. Sanayide siparişler de 1.5 yıl sonra ilk kez arttı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Eylül 2019 dönemi sonuçları açıklandı. 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ağustosta 48,0 düzeyinde gerçekleşen Türkiye İmalat PMI eylülde eşik değer olarak kabul edilen 50.0 seviyesine yükseldi. Böylece faaliyet koşullarında 17 aydır süren yavaşlama eğilimi sona erdi. Yeni siparişler eylülde son 1.5 yıllık dönemde ilk kez büyüme gösterdi. Yeni ihracat siparişlerinde ise yavaşlama devam etti. Toplam yeni siparişlerdeki yükseliş, bazı firmaları üçüncü çeyreğin sonunda üretimi artırmaya teşvik etti.
İSTİHDAM DA ARTIYOR
Diğer taraftan, anket katılımcıları zorlu ekonomik ortamın devam ettiğini belirtti. Böylece eylül ayında üretim yatay seyretti. Yeni siparişlerin yeniden büyümeye başlamasıyla birlikte istihdam son 14 ayda ilk kez artış kaydetti ancak yeni siparişlerde olduğu gibi istihdamdaki artış da sınırlı düzeyde gerçekleşti. Girdi maliyetleri enflasyonu dört ay boyunca azalarak eylülde son üç yılın en düşük düzeyinde kaydedildi. Türk lirasındaki zayıflık nedeniyle girdi maliyetleri artmaya devam ederken son dönemde para biriminde sağlanan göreli istikrarın enflasyondaki yavaşlamayı desteklediği belirtildi. Anket sonuçlarına göre, eylülde maliyetler üzerindeki baskının azalması, imalatçılara son sekiz ayda ilk kez satış fiyatlarını indirme olanağı sağladı.
BÜYÜME GÖRÜNDÜ
Yeni siparişler büyüme bölgesine geçerken, devam eden zorlu piyasa koşullarının etkisiyle imalatçıların stok artırma konusundaki isteksizliği devam etti. Bunun sonucu olarak, satın alma faaliyetleri, girdi stokları ve nihai ürün stokları eylülde geriledi. Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, “Türkiye PMI anketinin son verilerindeki en önemli pozitif bulgu, yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesi oldu. Bu sayede üretim istikrar kazanırken istihdamda da artış gerçekleşti. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde, veriler 2019’un son çeyreğinde büyümenin güçlenebileceğine ve zorlu bir dönemin ardından firmaların bazı olumlu haberler alabileceğine işaret ediyor” değerlendirmelerinde bulundu.
TÜRKİYE YATIRIM YAPILABİLECEK EN İYİ ÜLKELER LİGİNDE
Ceoworld Dergisi 2019 yılında yatırım yapılabilecek en iyi ülkeleri belirledi. Listenin birinci sırasında Malezya yer alırken, Türkiye ilk 20 ülke arasına girdi. Listede yer alan 67 ülke yolsuzluk, kişisel, ticari ve parasal özgürlük, işgücü, yatırımcı koruması, altyapı, vergiler, yaşam kalitesi, bürokrasi ve teknoloji gibi 11 farklı kategorilerinde değerlendirildi. Buna göre Malezya, yatırımcılar ve iş adamları için en cazip destinasyon olarak belirlendi. Yatırım yapılabilecek en iyi ülkeler listesinin ikinci sırasında Polonya bulunurken, üçüncü Filipinler oldu. Listede Türkiye de yer aldı. 32’nci sıradaki Japonya, 25’inci sıradaki Almanya ve 24’üncü sıradaki Çin gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, yatırım yapılabilecekler listesine 19. sıradan girdi.
İLK 20 ÜLKE
1-Malezya
2-Polonya
3-Filipinler
4-Endonezya
5- Avustralya
6-Singapur
7- Hindistan
8-Çek Cumhuriyeti
9-İspanya
10-Tayland
11- Umman
12-Uruguay
13-İrlanda
14-Hollanda
15-Finlandiya
16-İngiltere
17- Fransa
18-ABD
19-Türkiye
20-Brezilya
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.