Sanayide umut veren teknolojik dönüşüm

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının sonuçları açıklandı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan araştırmaya göre, 2018 yılında sanayinin zirvesinde 79 milyar TL’lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. Listede Ford Otomotiv 31 milyar TL’lik üretimden satışlarıyla ikinciliğini, Toyota Otomotiv de 23.6 milyar TL üretimden satışlarıyla üçüncülüğünü korudu. Listede ilk 3 sıra değişmezken, geçen yıl beşinci basamakta yer alan Oyak-Renault, 2018’de dördüncülüğe yükseldi. Tofaş ise dördüncü sıradan beşinciliğe geriledi. İlk 10 sırada yer alan şirketlerde ciddi bir değişim görülmezken, sadece dördüncü ile beşinci sıradaki şirketler yer değiştirdi. Geçen yıl 56 şirketin İSO 500’e ilk kez girmesiyle listenin yüzde 11’i yenilenmiş oldu. Bu arada, isminin açıklanmasını istemeyen şirket ise 20 oldu.

14 YILIN EN İYİSİ

İSO 500’ün üretimden satışları son 14 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 34.5 artışla 878 milyar TL’ye çıktı. Satışlardaki artışta fiyat yükselişlerinin yanı sıra ihracat gelirlerinde etkili olan döviz kurlarındaki artış rol oynadı. Önceki yıl yüzde 19 olan üretimden satışlardaki reel büyüme ise 2018’de yüzde 11.8’e geriledi. İSO 500’ün faaliyet kârı oranı 2018 yılında 1.3 puan iyileşerek yüzde 10.9’a yükselirken, yapılan araştırma şirketlerin yüksek katma değerli ürünler üretme gayretinde olduğunu ortaya koydu.

KATMA DEĞER ARTTI

Katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 37.5 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler alırken, orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 4.9 puan azalarak yüzde 35 oldu. Araştırmada sevindirici gelişme; orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payının 2017 yılında yüzde 20.2 iken 2018 yılında yüzde 22.2’ye yükselmiş olması oldu. Yine yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı da yüzde 3.6’dan 2018 yılında yüzde 5.3’e çıktı. Orta yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlerdeki firmaların yarattığı katma değer payı ise yüzde 23.8’den 2018 yılında yüzde 27.5’e yükseldi. Ar-Ge yapan firma sayısı da 2018 yılında 276’ya yükseldi. Böylece firma sayısı 2012 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ar-Ge harcamaları da yüzde 10.5 oranında artarak 3.8 milyar TL’ye yükseldi.

TMSF’DEN 9 ŞİRKET

Araştırmaya göre İSO 500’ün ihracatı 2018’de yüzde 11.3 artışla 71.8 milyar dolar oldu. Bu performansa bağlı olarak İSO 500’ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payı da yüzde 44.5’e yükseldi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirketlerden Aynes Gıda, Boyçelik Metal, Boytaş Mobilya, Boyteks Tekstil, Form Sünger, HES Hacılar Elektrik, İstikbal, Küçükbay Yağ ve Naksan Plastik de İSO 500’de yer aldı.

VERİLER UMUT VERİCİ

İSO 500-2018 yılı araştırmasının ortaya koyduğu önemli sonuçlardan birinin, sanayinin teknoloji yoğunluğuna ilişkin veriler olduğuna dikkat çeken İSO Başkanı Bahçıvan “Yaratılan katma değer içinde yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler payı yüzde 3.6’dan 2018’de yüzde 5.3’e çıktı. Bunu çok değerli ve anlamlı buluyoruz. Sanayimizin yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere dönüşüm ihtiyacı sürmekle birlikte, bu veriler bize gelecek için umut verici” dedi.

Üretim dışından 55.8 milyar kazandılar

Vergi öncesi dönem kâr yüzde 19.7 artarak 53 milyar TL’den 63,5 milyar TL’ye yükseldi. Geçen yıl İSO 500, 107.8 milyar TL’lik faaliyet karı elde etti. Diğer faaliyetlerden olağan gelir 270 milyar TL, diğer faaliyetlerden olağan giderler ise 214.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu iki kalem arasındaki fark alındığında 55.8 milyar TL’lik üretim faaliyet dışı net gelir elde edildi. İSO 500’ün istihdamı geçen yıl yüzde 2,4 artarken, ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 20.2 olarak gerçekleşti.