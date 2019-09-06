27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7122
  • 6,3122
  • 276.78
  • 100092
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Şanlıurfa’da bu yıl kırmızıbiber az, talep çok

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan isot olarak adlandırılan pul biber, bu yıl hasadının az olmasından dolayı fiyatıyla cep yakacak.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan isotun fiyatı, hem tarla ve bahçelere dadanan yaprak kurdu hem de ürünün az yetiştirilmesinden dolayı arttı. Veriminde geçen yıla göre düşüş yaşanan kırmızı biber geçen yıl 1 ile 1,5 lira arasında satılırken, bu yıl ise 2,5 ile 3 lira arasında satışa sunuluyor. Vatandaşlar, her yıl yüzlerce kilo aldıkları kırmızıbiberi bu yıl alamadıklarını belirterek fiyatların bir an önce düşmesi gerektiğini ifade etti.
 

“BU YIL İSOT ÇOK PAHALI”

 
İsot fiyatları bu yıl yüksek olduğu için alamadığını belirten vatandaşlardan Recep Sümbül, “Hal pazarına geldim. Biber alacağım. İsot fiyatları çok pahalıdır. İsot 2,7 liradır. Biz her yıl 300 kilogram isot alıyorduk. Bu yıl ise fiyatların yüksek olduğundan dolayı isot alamıyoruz. Geçen yıl isot 1,5 liraydı, çok pahalı oldu” dedi.
 

DAHA DA PAHALI OLMASI BEKLENİYOR

 
Bu yıl isot az ekildiği için rağbet gördüğünü dile getiren vatandaşlardan Abdullah Cesur, “İsot yetiştiricileri tarlada çalışıyor. İsot yetiştiricileri isotun her türlü bakımını yapıyor. Yetiştiriciler, fiyatının 5 lira olmasını istiyor. Vatandaşlar da isotun fiyatının ucuz olmasını istiyor. Bu yıl isot ekimi az olduğu için rağbet görüyor. İsot gittikçe pahalı olacak” şeklinde konuştu.
 
Fiyatlara ilişkin konuşan esnaf Nurettin Üfürmek ise “İsot geçen yıla göre verimi çok az. İsot fiyatları şu an 2 liradan başlayarak, 3 liraya kadar çıkacak. Çiftçiler bu yıl çok pamuk ektiği için pamuk fiyatları düşük fiyata satılıyor. Vatandaşlar gelip buraya isot almak istiyor ama pahalı olduğu için isot alamadan evine geri gidiyor. İsot fiyatları yükselmekte, daha da yükselecek” diye konuştu.

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Gül'den Diyarbakır anneleriyle ilgili açıklama

Bakan Gül'den Diyarbakır anneleriyle ilgili açıklama

Mezarı başında dua edip teslim oldu

Mezarı başında dua edip teslim oldu

Sağlıkta yeni reformlar geliyor

Sağlıkta yeni reformlar geliyor

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

Dünyayı korku sardı! Çağrı üstüne çağrı yaptılar

Dünyayı korku sardı! Çağrı üstüne çağrı yaptılar

Ekonomi Bakanı Guedes'ten Macron'un eşine 'çirkin' ifadeler

Ekonomi Bakanı Guedes'ten Macron'un eşine 'çirkin' ifadeler

Eşini uyurken keserle öldürmüştü... Ayrıntılar dehşete düşürdü

Eşini uyurken keserle öldürmüştü... Ayrıntılar dehşete düşürdü

İran, AB'ye ilan etti! Resmen askıya aldılar

İran, AB'ye ilan etti! Resmen askıya aldılar
 

POPÜLER HABERLER

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Caretta carettaya çekiçli işkence!

Caretta carettaya çekiçli işkence!

Putin: 'Donald, sana bunlardan satmamızı ister misin?' dedim

Putin: 'Donald, sana bunlardan satmamızı ister misin?' dedim

Sütlacıyla dünya markası! Bozulmamış doğasıyla cezbediyor...

Sütlacıyla dünya markası! Bozulmamış doğasıyla cezbediyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA