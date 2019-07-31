32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5263
  • 6,1625
  • 253.819
  • 102016
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Sardalyanın fiyatı bir haftada yarıya düştü

ÇANAKKALE'de, balıkçı tezgahlarında bollaşan sardalyanın fiyatı bir hafta içinde 30 TL'den 15 TL'ye düştü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çanakkale Boğazı'nda ve Saros Körfezi'nde avlanan sardalya, tezgahları süslemeye başladı. Mevsim itibariyle şu an yağlı olduğu için denizlerin en lezzetli balığı olarak nitelendirilen sardalya vatandaşların tercihi oluyor. Havaların düzelmesiyle birlikte Çanakkale balıkhalinde tezgahlarda bollaşmaya başlayan sardalyanın fiyatı bir haftada yarı yarıya düştü. Geçen hafta kilosu 30 TL'den satılan sardalye fiyatı 15 TL'ye kadar düştü.
 
 
'SARDALYAYI BU SENE BOL BOL YİYECEĞİZ'
 
Boğazlarda sardalya balığının uzatma ağlarıyla avlandığını belirten Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, "Çünkü gırgır yasağı var. 15 Nisan'dan 1 Eylül'e kadar. Hava şartları, su sıcaklığı ve boğazlardaki akıntı değişikliğinin fazla olması sebebiyle sardalya balığı yeni bollaşmaya başladı. Balık göç ediyor. Çanakkale civarında, Saros körfezinde, boğazlarda şuanda yeterince var. Fiyatlarda uygun. Vatandaşlarında alabileceği bir seviyeye indi. Sardalyayı bu sene bol miktarda yiyeceğiz. Omega 3 bakımından zengin olan bu balığı bu mevsimde herkesin tüketmesini tavsiye ederiz" dedi.
 
 
'15 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ'
 
Sardalya balığının geçen hafta kilosunun 30 liraya kadar çıktığını ifade eden Hasan Uysal, "Bu hafta 15 lira civarına kadar düştü. Balıklar gayet güzel ve kaliteli. Bu balığın ızgarası şu anda çok güzel olur. Sardalya balığındaki fiyatın düşmesi sonucu vatandaşın da bu balığa talebini olumlu yönde oldu" diye konuştu.

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Yılanı vurmaya çalışırken hamile eşini öldüren zanlı hakkında karar verildi

Yılanı vurmaya çalışırken hamile eşini öldüren zanlı hakkında karar verildi

Bakan açıkladı: Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Bakan açıkladı: Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi

S-400'ün yanına Hisar-A, Hisar-O ve Siper geliyor

S-400'ün yanına Hisar-A, Hisar-O ve Siper geliyor

Dizel skandalında yeni gelişme: Rupert Stadler'e dava açıldı

Dizel skandalında yeni gelişme: Rupert Stadler'e dava açıldı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Adı 'Cehennem Deresi' ama kendisi cennet gibi...

Adı 'Cehennem Deresi' ama kendisi cennet gibi...

İşte Osmanlı dönemine ait görmediğiniz tarihi kareler

İşte Osmanlı dönemine ait görmediğiniz tarihi kareler

Doğanın küçük canlıları

Doğanın küçük canlıları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA