Sarıeroğlu: Fiyat artışlarında aşağı iniş seviyelerine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz

Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'den bazı MKYK üyeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye milletvekillerinin katılımıyla AK Parti Adana İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında, vatandaşların Mevlit Kandili'ni kutladı.

Yaz dönemini çok bereketli şekilde tüm Türkiye'de geçirdiklerini, Adana'da da tüm teşkilat üyeleriyle adım atmadık yer bırakmadıklarını ifade eden Sarıeroğlu, çalışmalar sonrasında sahada belirlenen hususlarla ilgili raporları genel merkeze ilettiklerini anlattı.

Sarıeroğlu, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında 40'a yakın ili tamamladıklarını ve çok verimli buluşmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. 6'lı masayı eleştiren Sarıeroğlu, "Henüz adayları bile belli olmak olmamışken bizler yaz dönemi çalışmalarında vatandaşlarımızın ihtiyaçları, talepleri, beklentileri doğrultusunda yol haritalarımızı çok yoğun bir mesai, mutfak çalışması yaparak genel merkezde de oluşturuyoruz. Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda 28 Ekim'de partimizin 2023'e giden yolda ve seçimler doğrultusunda vizyonunu ortaya koyacak Ankara Spor Salonu'nda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarıyla bir toplantı hazırlığını da gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Pandemi döneminde Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak tüm vatandaşların hayatına dokunacak çalışmaları gerçekleştirdiğini vurgulayan Sarıeroğlu, başta asgari ücretten emekli maaşlarına kadar, çalışanların hayat standartlarını yükseltmekten, çiftçilere, emekçilere her kesime dokunan çalışmalarını çok hızlı biçimde hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Bu dönemde yaşanan bazı sıkıntıların olduğuna değinen Sarıeroğlu, "Bunların tamamının çözümünü Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ilk grup toplantımızda söyledi, çözümü siyasi parti olarak AK Parti tarafından hayata geçirilecektir. İttifak olarak da Cumhur İttifakı tarafından inşallah vatandaşlarımızın ihtiyaçları, talepleri, beklentileri bizler tarafından giderilecektir ve yerine getirilecektir." ifadesini kullandı.

- TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ



Sarıeroğlu, bu dönemde Türkiye ekonomi modelini uygulamaya koyduklarını aktardı.

Üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı önceleyen bir bakış açısıyla tüm dünyaya örnek olacağına inandıkları sonuçları aldıklarını belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda 31 milyonu geçen bir istihdam rakamına ulaşmış durumdayız. 250 milyar doları aşan bir ihracat seviyesine ulaşmış durumdayız. Aldığımız yatırım miktarı 240 milyar doları aşmış durumda. İnşallah aralık ayından itibaren de fiyat artışlarıyla alakalı yapmış olduğumuz bu hamlelerin, ortaya koymuş olduğumuz adımların, politikaların sonuçlarını alarak fiyat artışlarında da istediğimiz aşağı iniş seviyelerine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz."

- MECLİSE TORBA YASA GELECEK



TBMM tatildeyken yaptıkları çalışmalarla vatandaşların kendilerinden beklentilerini çok iyi şekilde anladıklarını, bunlarla ilgili atacakları adımları, çalışmaları planladıklarını aktaran Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an Meclisimizde başta ekonomi konuları olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamış olduğu müjdelerle alakalı ve yeni çalışmaları içeren bir torba yasamız inşallah görüşülmeye başlanacak, Meclisimize sevk edilecek. Diğer taraftan bütçe görüşmelerinin ardından çalışanlarımızın, emekçilerimizin uzun süredir bizlerden beklemiş oldukları EYT başta olmak üzere, sözleşmeli personellere kadro konusu başta olmak üzere, geçici işçilerimizin çalışma koşullarını yeniden düzenleyeceğimiz çalışmalar başta olmak üzere bunlarla ilgili de adımlarımızı atıyoruz."

- "GÜÇLÜ, BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİNDE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Sarıeroğlu, Türkiye'de AK Parti iktidarı döneminde sosyal devlet ilkesinin tüm vatandaşların çok güçlü şekilde hissetmesini sağlayan adımlar attığını ifade etti. İktidara geldiklerinde 4 başlıkta olan sosyal yardım uygulamalarının bugün 49 başlıkla ve aile odaklı olarak tüm vatandaşlara ulaştığını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"İlk başta 15 milyar liralık bir paket açıklamıştı Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Son kabine toplantısında da yine 25 milyar liralık bir ek yapılarak 40 milyar liraya ulaşan, çocukların sayısıyla, kira ya da ev sahipliği durumuyla bağlantılı olarak yine değişen oranlarda vatandaşlarımıza ulaşacak bir sosyal yardım uygulamasını da inşallah bu dönemde çok güçlü şekilde uygulayacağız. Her kesime dokunan çalışmalarımızı güçlü şekilde yapıp Türkiye'nin iddialı ilerleyişini devam ettireceğiz. Biliyorsunuz 2023'te Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz. Biz buna Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılında inşallah 84 milyon vatandaşımızın huzur ve refah içerisinde gelir seviyelerinde istediğimiz artışları sağlayarak, güçlü ve büyük Türkiye idealinde yürümeye devam edeceğiz."

- ADANA'YA GASTRONOMİ ENSTİTÜSÜ KURULACAK



Sarıeroğlu, bu yıl 6. kez organize edilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin bugün başladığını anımsattı. Adana için gastronominin çok kıymetli olduğuna işaret eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanı'mız Sayın Mahmut Özer çok kısa bir süre önce gastronomi enstitüleri kuracaklarını ifade etmişlerdi. Bölgemizde Hatay, Nevşehir, Gaziantep vardı. İki tane enstitü İstanbul'da, iki enstitü İzmir'de olacaktı. Tokat, Bursa vardı. Toplam 10 enstitü kurulacaktı. Bugün hazır gastronomi ile ilgili gerçekten şölen havasında geçecek bir festival başlangıcındayken ben şehrimize bir müjde de vermek istiyorum. Bu 10 şehre, 10 enstitüye Adana da eklendi. Şehrimizde de yine bir gastronomi enstitüsü kurulacağını ifade etmek istiyorum. Burada huzurlarınızda Milli Eğitim Bakanı'mız Sayın Mahmut Özer'e de yürekten teşekkür etmek istiyorum."

- ADANA LİMANI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Sarıeroğlu, Adana ve Mersin CHP milletvekilleri arasında lojistik limanı konusunda kendilerinin hiç arzu etmedikleri tartışmalar yaşandığını hatırlattı.

Bunun iktidar tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen bir proje olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, Mersin ve Adana arasında herhangi bir çekişme, rekabet oluşturacak uygun olmayan ifadelerden rahatsızlık duyduklarını, bölgeye Çukurova olarak baktıklarını vurguladı.

Mersin'de yapılan yatırımın devam ettiğine, Adana'da yeni bir yatırımın yapıldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Adana Limanı'mızın şu an ÇED aşamaları tamamlanmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Yatırım, Altyapılar Genel Müdürlüğü tarafından 'hem Mersin'deki yatırımın devam edeceği, Adana'daki yatırımın ayrı ve büyük bir yatırım' olduğunu ifade ettiler. Bizim inşallah bu yapacağımız liman yatırımının, Türkiye yüzyılına, ülkemize, Adana'nın vereceği katkıyı çok arttıracağına yürekten inandığımızı ifade etmek istiyorum. Liman alanı şu anda 1 milyon 800 bin metrekarelik bir alan olarak planlanıyor. Projemiz hem lojistik görevi görecek hem ulaştırma hatları arasında tam bir ara nokta olduğu için çok da kıymetli bir işlev görecek. Bu anlamda bizim sadece lojistik değil, yük, konteyner yükü, bozulabilir gıda gibi alanlarda da taşımacılık yapılabilecek çok daha geniş bir alanda hizmet verecek, Adana'mız açısından çok kıymetli bir yatırım olacak."