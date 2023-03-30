Şarj istasyonlarında Togg etkisi

Türkiye'de yerli otomobil Togg ile birlikte şarj istasyonları yatırımları da artmaya devam ediyor. Yerli otomobil Togg'un ön siparişi 16-27 Mart tarihleri arasında 177 bin 467 adet oldu. TOGG T10X siparişine gelen yüksek taleple birlikte şarj istasyonlarına olan ihtiyaç gündeme geldi. Türkiye'de mevcutta 6 bin 500 şarj istasyonu bulunurken, bu sayının yılsonunda 15-20 bin bandına ulaşması bekleniyor.

TOGG'UN İLK SAHİPLERİ BELLİ OLDU

2019'da 800 adetlerde olan elektrikli otomobil pazarı, geçen sene 8 bin 400 adetlere kadar çıktı. Togg'un 20 bin adetlik teslimiyle birlikte yılsonunda Türkiye elektrikli otomobil pazarının 40 bin adetlik bir satış rakamına ulaşması bekleniyor.

"TÜRKİYE'DE ŞARJ İSTASYON SAYISI 6 BİN 500 ADETE ULAŞTI"

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, "Togg ile birlikte elektrikli araçları çok fazla konuşmaya başladık. Burada şarj istasyonlarına daha fazla ihtiyaç duyulacak. Şu anda Türkiye'de 2011 yılından beri kurulan şarj istasyon sayısı 6 bin 500 adete ulaşmış durumda. Ancak elektrikli araç pazarımız 17 bin adetlerde yer alıyor. Dolayısıyla şarj istasyonlarının elektrikli otomobillere cevap verebilecek adete çıkarılması gerekiyor. Bunun için de şarj istasyonu firmalarının ciddi çalışmaları söz konusu" dedi.

"ŞARJ İSTASYONLARINDA YOĞUNLUK OLUŞMAMASI İÇİN ŞARJ İSTASYONU AĞI ARTIRILMALI"

Yılsonuna kadar şarj istasyonlarının sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Bayram, "Yılsonuna kadar muhtemelen 15-20 bin adetlik bir şarj ağına ulaşacağımıza inanıyorum. 2024-25 yılında Türkiye şarj istasyonu ağının 50 bin adetlere çıkması gerekiyor. Çünkü TOGG sadece bir haftada 177 bin adetlik bir sipariş aldı. Dolayısıyla şarj istasyonlarında yoğunluk oluşmaması için şarj istasyonu ağının artırılması gerekiyor. Şarj istasyonu alanında lisans alan firma sayısı her geçen gün artıyor. Şu anda 122 adet şarj istasyonu hizmeti vermek isteyen firma var" şeklinde konuştu.

Bayram, "Türkiye genelinde 2011 yılı itibariyle 6 bin 500'e yakın AC ve DC dediğimiz istasyonlar mevcut. Bu şarj istasyonlarının yaklaşık yüzde 50-60'ı İstanbul bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Elektrikli araç ve şarj istasyonlarında İstanbul toplam pazarın yüzde 60'ını oluşturuyor. Tüm tatil rotalarında ve tüm otobanlarda 81 ilde olmak üzere şarj istasyonları mevcut. Bu istasyonların çeşitlendirilip artırılması gerekiyor" diye konuştu.

Yerli otomobil TOGG'da kullanılan batarya hakkında bilgi veren Bayram, "Elektrikli araçlarda yoğun olarak lityum iyon tabanlı bataryalar daha çok kullanılıyor. Togg'da iki farklı batarya seçeneği bulunuyor. İki farklı seçenekte, 52,4 kWh kapasite ve 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Bu bize ortalama 300 km ile 500 km gibi bir menzil veriyor" dedi.

Elektrikli araçlara talebin artmaya devam ettiğini belirten Bayram, "2019'da 800 adetlerde olan elektrikli otomobil pazarı, geçen sene 8 bin 400 adetlere kadar çıktı. Bu yıl sonuna doğru Türkiye elektrikli otomobil pazarında muhtemelen 40 bin adetlik bir satış rakamını görebiliriz. Çünkü Togg'un açıkladığı 20 bin teslim sayısına baktığımızda ve diğer markalarında satışlarına bakacak olursak bu rakam görülebilir" ifadelerini kullandı.