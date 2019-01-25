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Şarj sorunu yakın gelecekte tarih olacak

Günümüz teknolojilerinin önündeki en önemli engellerden biri olan batarya ve şarj sorunu yakın zamanda çözülüyor. Kanadalı teknoloji şirketi CVMR, geliştirdiği yeni pil teknolojisi sayesinde lityum pillere oranla 5 kat daha fazla enerji depolayan magnezyum bazlı şarj edilebilir piller üreterek önemli bir AR-GE çalışmalarına imza attı. Elektrikli araçların bu yeni batarya teknolojisiyle hızla yaygınlaşacağını açıklayan şirket, Türkiye’ye de yatırım yapmak için otomobil ve batarya üreticileriyle görüşmelere başladı.

  • İHA
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Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte artan enerji tüketimi karşısında gündelik hayatın büyük bir kısmında kullanılan lityum piller ve şarj edilebilir bataryalar yetersiz kalıyor. Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, elektrikli otomobillerden müzikçalarlara kadar birçok taşınabilir elektronik cihaz için hızlı şarj olabilen ve daha fazla enerji depolayabilen piller aranıyor. Kanadalı teknoloji şirketi ‘CVMR Energy Metals’ 8 yıldır sürdürdüğü araştırmalar sonucunda, birçoğuk insanın ortak ortak sorunu olan pil ömrüne alternatif çözüm üretti ve şarj edilebilir bataryalarda anot olarak magnezyum kullanarak önemli bir buluşa imza attığını duyurdu. 
 
CVMR, geliştirdiği yeni pil teknolojisi sayesinde lityum iyon pillere göre 5 kat daha fazla enerji depolayan magnezyum bazlı şarj edilebilir piller ürettiğini belirtti. Yatırım ağına Türkiye'ti de ekleyen CVMR, Türkiye'de bir batarya üretim tesisi kurmak için mevcut otomobil ve batarya üreticileri ile görüşmelere de başladığını açıkladı. 
 
"Magnezyum bazlı bataryalar elektrikli otomobillerde 2 yıl içerisinde kullanılabilir" 
 
Los Angeles’da düzenlenen basın toplantısında konuşan CVMR Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Kamran M. Khozan, "Yeni bataryaları önümüzdeki 2 yıl içinde ticarileştirmeyi hedefliyoruz. Lityum pillere kıyasla daha küçük bataryalara daha fazla enerji sığdırılması elektrikli araçların hızla yaygınlaşmasını hızlandıracaktır. Magnezyum şarj edilebilir bataryaların asıl pazarlarının, elektrikli otomobillerin üretilebildiği tüm lokasyonlar ile özellikle Kuzey Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, Çin ve Hindistan olmasını bekliyoruz" dedi. 

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