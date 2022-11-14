Avrupa'da enerji krizi yaşanırken, Türkiye arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğini sağlamak adına önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işlemlerinde kapasite hızla artırılıyor. Yapılan yatırımlar sonrası iki LNG kara terminali ve iki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) devreye alındı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Saros Körfezi'nde yapımı devam eden ve terminal işlemleri tamamlanan üçüncü FSRU ise yıl sonunda hizmete hazır hale gelecek. Tesis, enerjide Marmara Bölgesi'nin arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak. Öte yandan yeni FSRU gemisiyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görüşmeleri devam ediyor.

ENERJİ KAYNAKLARINDA ÇEŞİTLİLİK SAĞLANDI

Türkiye'de ilk FSRU tesisi olma özelliğini taşıyan ve İzmir'de Etki Liman İşletmeleri tarafından işletilen tesisin şebekeye günlük 20 milyon metreküp gaz verme kapasitesi bulunuyor. İzmir'deki bir diğer tesis EgeGaz LNG terminali de 170 milyon metreküp gaz depolama kapasitesi ve 40 milyon metreküp günlük sevkiyat kapasitesiyle, Türkiye'nin LNG altyapısına katkı sağlıyor. Türkiye'nin devreye aldığı son projelerden biri olan Hatay Dörtyol'daki FSRU terminali ve Ertuğrul Gazi Gemisi ise dünyada yaklaşık 40 adet olan FSRU'ların son örnekleri arasında yer alıyor. Yılda yaklaşık 2,5 milyar metreküp gazlaştırma kabiliyetine sahip Ertuğrul Gazi, 170 bin metreküp LNG depolayabiliyor.

ARZ GÜVENLİĞİ GARANTİDE

Doğal gazın sıvılaştırılmış hali olan LNG, yaklaşık 600 kat sıkıştırılarak taşınabiliyor. Ertuğrul Gazi'nin depolayabildiği LNG'nin gaz karşılığı yaklaşık 110 milyon metreküp, geminin günlük maksimum gazlaştırma kapasitesi ise 28 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. BOTAŞ'ın işlettiği Marmara Ereğlisi LNG Terminali, günlük 37 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip. Terminal her biri 85 bin metreküp kapasiteli üç depolama tankıyla enerji arz güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynuyor.