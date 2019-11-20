Saudi Aramco'nun net karı 9 petrol devinin toplamından fazla

Gelecek ay Suudi Arabistan borsası Tadawul'da ilk halka arzı yapılacak milli petrol firması Saudi Aramco'nun net karı, dünyanın en büyük 9 petrol şirketinin toplam net karını geride bıraktı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Saudi Aramco'nun 2018 için açıkladığı 111,1 milyar dolarlık net karı, 9 petrol devinin toplam net karı olan 108,4 milyar doları geçti.

Geçen yıl, ABD'li ExxonMobil 20,8 milyar dolar, Chevron 14,8 milyar dolar, ConocoPhillips 6,3 milyar dolar, İngiliz BP 12,7 milyar dolar, Hollandalı Royal Dutch Shell 21,4 milyar dolar, Fransız Total 13,6 milyar dolar, İtalyan Eni 4,6 milyar dolar, Norveçli Equinor 5,3 milyar dolar ve Rus Rosneft 8,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Öte yandan, Saudi Aramco'nun bu yılın ilk yarısındaki net karı 46,9 milyar doları bulurken, aynı dönemde söz konusu petrol şirketlerinin toplam net karı ise 44,9 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Yılın ilk yarısında, ExxonMobil 5,5 milyar dolar, Chevron 7 milyar dolar, ConocoPhillips 3,4 milyar dolar, BP 4,7 milyar dolar, Royal Dutch Shell 9 milyar dolar, Total 5,6 milyar dolar, Eni 1,7 milyar dolar, Equinor 3,2 milyar dolar ve Rosneft 4,8 milyar dolar net kar elde etti.