Saudi Aramco 50 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladığını açıkladı
Petrol devi Saudi Aramco firması 50 milyar dolar değerinde toplam 15 petrol, doğalgaz ve altyapı projesine imza atarak yaklaşık yatırım yapıldığını açıkladı.
- İHA
Petrol devi Saudi Aramco yetkilileri toplam 50 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandığını açıkladı. Yetkililer anlaşmaların Total, Hyundai, Trafigura, Norinco, Schlumberger, Halliburton ve Baker Hughes filmaları ile imzalandığını açıkladı. Petrol, doğalgaz ve altyapı alanlarında toplam 15 anlaşmanın yapıldığı bildirildi.
Öte yandan Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanlığı Harameyn yüksek hızlı tren hattının inşası için İspanyol konsorsiyumuyla yapılan anlaşmanın ikinci aşamasının da imzalandığını açıkladı.
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