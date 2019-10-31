Savaştan kaçan Yemenli, Türkiye’den ev alıyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma için gayrimenkul edinme miktarının 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekilmesiyle beraber, yabancı yatırımcının konuta ilgisi artarak devam ediyor. Iraklıların başını çektiği yabancı konut yatırımcıları arasında son dönemde Yemenliler dikkat çekmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre,Yemenlilerin Türkiye’den aldığı konut sayısı, bu yılın 9 ayında, Yemen’de savaşın başladığı 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 536 artarken, yabancılara satılan konut sayısındaki artış yüzde 98 düzeyinde gerçekleşti.

SIRALAMADA YÜKSELDİ

Ülkelerinde iç savaşın olduğu Yemenlilerin tercihi, güven ve huzur ülkesi Türkiye oldu. Savaşın başladığı 2015’in 9 ayında 170 olan Yemenlilerin Türkiye’den aldığı konut sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 536 artarak bin 82’ye yükseldi. Türkiye’de yabancılara satılan konut adedi ise 2015’in ocak-eylül dönemine göre yüzde 98’lik artışla 32 bin 268’e çıktı.

Söz konusu dönemde Yemenlilere satılan konut sayısındaki artış, yabancılara satılan konut sayısındaki artışın 5,5 katı üzerinde gerçekleşti. Yemenlilere yapılan konut satışı 2015’in tamamında 231 adet, 2016’da 192, 2017’de 390, 2018’de 851, bu yılın 9 ayında ise bin 82 olarak kayıtlara geçti. En çok konut alan yabancılar arasında 2015’te 20’nci, 2017’de 15’inci, 2018’de 11’inci ve 2019’da 9’uncu sırada yer alan Yemenliler, 2016’da ise ilk 20’nin dışında kaldı.

ŞİRKET DE KURDULAR

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, 4-5 yıl öncesine kadar Yemenlilerin Türkiye’den aldığı konut sayısının 100-200 civarında olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Son yaşanan gelişmeler ve bölgedeki istikrarsızlıkla birlikte sadece son 2,5 yılda Türkiye’den konut alan Yemenli sayısı 2 bin 200’ü aştı. Sadece bu yıla baktığımızda, 9 ayda Yemenlilere binin üzerinde konut satıldı. 2019 rakamlarına göre, her gün 4 Yemenli Türkiye’den konut alıyor. Geçen yılın aynı döneminde konut alan Yemenli sayısının 487 olduğu göz önüne alındığında, bu yılın aynı dönemindeki artış da yüzde 122’yi buldu.” Taş, Yemenlilerin Türkiye’ye yönelik ilgisinin konutun yanı sıra ekonomide de kendisini gösterdiğini ifade ederek, “Yemen vatandaşlarının Türkiye’de kurduğu şirket sayısı da her geçen gün artıyor. Verilere göre, 2017’de 44 Yemen sermayeli şirket Türkiye’de faaliyet girerken, Yemenliler 2,5 yılda Türkiye’de 164 şirket kurmuş durumda” şeklinde konuştu.