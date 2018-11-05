Savunma devleri Endonezya yolcusu

Daha önce Endonezya’da görüşmeler yapan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bu kez Türk mühendislerince tasarlanarak üretilen insansız hava aracı (İHA) Anka’nın birebir benzetimli maketini fuarda sergileyecek. Fuar vesilesiyle bölgede başlattığı faaliyetlerini pekiştiren adımlar atacak olan şirket, Tayland, Tayvan, Filipinler, Brunei, Singapur ve Malezya’yı da içine alan bölgedeki iddiasını somutlaştıracak. FNSS ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için geliştirdiği ZAHA konseptini ilk kez Indo Defence Fuarı’nda sergileyecek. Seri üretime hazır hale gelen Kaplan MT, FNSS ve PT Pindad tarafından ortak bir çalışma kapsamında geliştirildi. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Kaplan MT’nin, bugünün asimetrik harp şartlarında çok etkili bir çözüm olacağını söyledi. Kurt “ZAHA ortaya çıkana kadar böyle bir araç yok” dedi.