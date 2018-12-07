Savunma ihracatında yıl bitmeden rekor

Savunma ve havacılık sanayisi, yıl bitmeden ihracat rekoruna ulaştı. İhracatta 2018 yılına önemli sözleşmeler sığdıran savunma ve havacılık sanayisi, bunların etkisi tam olarak ortaya çıkmadan en yüksek ihracat rakamını yakaladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, savunma ve havacılık sektörü 2011’de 883 milyon 845 bin, 2012’de 1 milyar 260 milyon 810 bin, 2013’te 1 milyar 388 milyon 803 bin, 2014’te 1 milyar 647 milyon 799 bin, 2015’te 1 milyar 654 milyon 88 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektör, 2016’da 1 milyar 677 milyon 116 bin, geçen yıl da 1 milyar 739 milyon 453 bin dolar ihracata imza attı. Geçen yılın 11 aylık döneminde 1 milyar 535 milyon 529 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde performansını yüzde 16.05 artırdı. Sektör yıl bitmeden 1 milyar 782 milyon 53 bin dolar rakamını gördü. Böylece 2018 yılı tamamlanmadan yıllık bazdaki en yüksek savunma ve havacılık sanayisi ihracat rakamına ulaşıldı. Sektörün son yıllarda 200 milyon doların üzerinde gerçekleşen aralık ayı ihracat performansları dikkate alındığında yıl sonunda 2 milyar dolarlık eşiğin de aşılması bekleniyor.

EN FAZLA SATIŞ ABD’YE

En fazla ihracat yaptığı ülke ABD oldu. ABD’ye yapılan ihracatın ekonomik karşılığı 644 milyon 29 bin doları buldu. ABD’yi 211 milyon 684 bin dolarla Almanya izledi. En dikkat çekici artışlar ise Umman ve Katar’da yaşandı. Umman’a geçen yıl yapılan 13 milyon 377 bin dolarlık ihracat, bu yıl 150 milyon 516 bin dolara çıktı. Katar’da ise 8 milyon 748 bin dolardan 70 milyon 981 bin dolara ulaşıldı.