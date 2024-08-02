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Ekonomi

Savunma sanayinde temmuz ihracatı 431 milyon dolar

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayi ihracatının temmuz ayında 431 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

DHA2 Ağustos 2024 Cuma 14:38 - Güncelleme:
Savunma sanayinde temmuz ihracatı 431 milyon dolar
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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma ve havacılık sanayii ihracatımız temmuz ayında 431 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk 7 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.4'lük bir artış sergileyerek 3 milyar 335 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamla; son 12 ayda gerçekleşen ihracatımız yüzde 13.4'lük artışla 5 milyar 831 milyon dolara yükselmiş oldu. Yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış sağlama hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayii alanında ihracatımızın bu yükselen grafiğinde emeği olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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