Savunma sanayiinde 2018 ‘yüzakı yılı’ oldu
Türkiye geçen yıl savunma sanayii alanında adeta çağ atladı. 2018’de 2 milyar doları geçen ihracat ile rekor kırılırken, ABD ve Almanya’ya satış ilk sırada yer aldı. Ayrıca sektör onlarca dev projeyi de hayata geçirdi.
- LÜTFİ KAPLAN
Türkiye savunma sanayi alanında gerçekleştirdiği projelerle dünyada adından sıkça söz ettirir hale geldi. ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi kamu şirketlerinin yanında özel sektörün de desteğiyle 2018 savunma sanayiinde ‘yüzakı yılı’ oldu. Geçtiğimiz yıl savunma ve havacılık alanında ihracat, yüzde 17 düzeyinde artışla 2 milyar 35 milyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı. İhracatta ABD birinci, Almanya ise ikinci sırada yer aldı. ABD’ye yapılan ihracatta ise yeni nesil savaş uçakları arasında gösterilen F35’lerle olan ortaklık çerçevesinde üretilen parçalar yer aldı. Almanya’ya ise ‘uçan kale’ olarak nitelendirilen A400M uçaklarının parçaları ihraç edildi.
4 FİRMAMIZ LİSTEDE
Dünyanın en büyük 100 savunma firması arasında 4 firma ile yer alan Türk Savunma ve Havacılık Sanayii, 2018 yılında hava platformları ve yapısal parçalarından kara ve deniz platformlarına, elektronik sistemlerden siber güvenliğe kadar geniş bir yelpazede uluslararası pazarda talep edilen ürünler geliştirmeyi başardı.
ABD İLK SIRADA
Savunma ve havacılık sanayinde ABD ihracat yaptığımız ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. ABD’ye bu alandaki ihracatta ise F35 savaş uçaklarının parçaları üste sırada yer aldı. Türkiye, F-35’in üretilmesi için geliştirilen projeye 2002’de imza koyan 9 ülke arasında yer almıştı. F-35’in geliştirilmesinde ve üretilmesinde Amerikan Lockheed Martin firmasına destek veren Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAİ, Kale VE Ayesaş gibi birçok önemli Türk şirketi bulunuyor. Bugüne kadar yapılan ihracatın 700 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.
GÖKBEY
UÇAN KALE ‘A400M’İN PARÇALARI TÜRKİYE’DEN
Savunma ve havacılık sanayisinde ihracat yaptığımız ülkeler arasında Almanya ise ikinci sırada yer alıyor. Özellikle “uçan kale” olarak nitelendirilen A400M’lerin tasarım ve motoruna önemli katkıla yapılıyor. A400M uçağının ön orta gövde, arka gövde üst bölümü, paraşütçü kapıları, acil çıkış kapısı, arka üst kaçış kapağı ve kuyruk konisi gibi ana yapısal komponentlerinin yanı sıra en önemli uçuş kontrol yüzeylerinden olan kanatçık ve sürat frenlerinin tasarım ve üretimi TUSAŞ’ın mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.
ALTAY
Sektörün yılsonu başarı karnesi
2018 yılında savunma sanayi ve havacılık sanayisinde 30 kalemde önemli faaliyetler gerçekleştirildi. Bunlardan bazıları özetle şöyle:
- Pakistan’a 30 adet ATAK helikopteri, 4 adet MİLGEM’in ihracatı gerçekleştirildi.
- GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ilk uçuş testini gerçekleştirdi.
- 250 tank üretimini içeren ALTAY Tankı Seri Üretim Projesi Sözleşmesi imzalandı.
- Türkiye’nin, dünyada kendi sınıfında hem en iyisi olacak hem de dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen 3 ülkeden biri haline geleceği AKINCI İHA projesi başlatıldı.
- İlk F-35 uçağı ABD’de Lockheed Martin Fort Worth tesislerindeki törenle teslim alındı.
- ANKA İHA, ilk kez yerli motorla test uçuşu gerçekleştirdi.
- Türkiye’nin ilk deniz füzesi olan ATMACA’nın seri üretim sözleşmesi imzalandı.
- Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesini başlatıldı.
- Türkiye’nin ortak olduğu A400M’de 2 uçak Hava Kuvvetlerine teslim edildi.
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