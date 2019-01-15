Savunma sanayiinde 2018 ‘yüzakı yılı’ oldu

Türkiye savunma sanayi alanında gerçekleştirdiği projelerle dünyada adından sıkça söz ettirir hale geldi. ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi kamu şirketlerinin yanında özel sektörün de desteğiyle 2018 savunma sanayiinde ‘yüzakı yılı’ oldu. Geçtiğimiz yıl savunma ve havacılık alanında ihracat, yüzde 17 düzeyinde artışla 2 milyar 35 milyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı. İhracatta ABD birinci, Almanya ise ikinci sırada yer aldı. ABD’ye yapılan ihracatta ise yeni nesil savaş uçakları arasında gösterilen F35’lerle olan ortaklık çerçevesinde üretilen parçalar yer aldı. Almanya’ya ise ‘uçan kale’ olarak nitelendirilen A400M uçaklarının parçaları ihraç edildi.

4 FİRMAMIZ LİSTEDE

Dünyanın en büyük 100 savunma firması arasında 4 firma ile yer alan Türk Savunma ve Havacılık Sanayii, 2018 yılında hava platformları ve yapısal parçalarından kara ve deniz platformlarına, elektronik sistemlerden siber güvenliğe kadar geniş bir yelpazede uluslararası pazarda talep edilen ürünler geliştirmeyi başardı.

ABD İLK SIRADA

Savunma ve havacılık sanayinde ABD ihracat yaptığımız ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. ABD’ye bu alandaki ihracatta ise F35 savaş uçaklarının parçaları üste sırada yer aldı. Türkiye, F-35’in üretilmesi için geliştirilen projeye 2002’de imza koyan 9 ülke arasında yer almıştı. F-35’in geliştirilmesinde ve üretilmesinde Amerikan Lockheed Martin firmasına destek veren Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAİ, Kale VE Ayesaş gibi birçok önemli Türk şirketi bulunuyor. Bugüne kadar yapılan ihracatın 700 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

GÖKBEY