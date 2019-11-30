'Savunma sanayiinde proje 700’e yaklaştı'
Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, savunma sanayindeki proje sayısının 2002 yılında 66 olduğunu, bugün ise bu proje sayısının 700’e yaklaştığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma sanayisinde 2002 yılında 66 proje sayısının, 700’e yaklaştığını bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Oktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve aldığı kararlar çerçevesinde Savunma Sanayii Başkanlığının faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.
BAYRAKTAR’DAN SİHA
Savunma sanayisi sektörünün büyük gelişim gösterdiğini belirten Oktay, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçerek önemli ihracat başarılarına imza atmaya başladığını vurguladı. Oktay, 2002’de 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosunun, 2018’de 8 katın üzerinde artarak 8 milyar 760 milyon dolar olduğunu aktararak, “2002’de yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2018 itibarıyla 2 milyar 188 milyon dolara ulaşmıştır. 2019’un üçüncü çeyreğinde ise ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1 milyar 855 milyon dolara ulaşmıştır. Yine 2002 yılında 66 olan savunma sanayi projesi sayısı, bugün 700’e yaklaşmıştır” dedi. Teslimatı yapılan ATAK helikopteri sayısının 50’nin üzerine çıktığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceği sözü verilen TCG Kınalıada korvetinin envanterdeki yerini aldığını ve çıkarma gemisi TCG Anadolu’nun da denize indirildiğini anımsatan Fuat Oktay “Özgün genel maksat helikopterimiz GÖKBEY ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. BAYRAKTAR SİHA’mız yeni, özgün ürünlerle birlikte ihracatını geliştirmeye devam etmektedir” dedi.
ATMACA DA HAZIR
Oktay “Yabancı muadillerinden daha üstün kabiliyetlere sahip milli gemisavar füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada korvetimize konuşlandırılmıştır. 2019 içerisinde milli hava savunma sistemimizin bileşenleri arasında yer alan KORKUT hava savunma sistemimizin teslimatlarına başlanmış, deniz platformlarında kullanımı için de Gökdeniz hazır hale getirilmiş, HİSAR-A hava savunma sistemimizin ise nihai atış testleri tamamlanarak seri üretim aşamasına gelinmiştir.”
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının görev ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan Oktay, “MİT, Barış Pınarı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri ve istihbari açıdan destek verdi, operasyonda doğrudan rol oynadı ve diplomasiye yardımcı oldu” dedi.
Yatırım Ofisi’nden 518 milyon $ katkı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay “Yatırım Ofisi, ülkemize 2018’de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur. 2018’de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye’ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır” diye konuştu. Oktay “Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir” dedi. Oktay, bu yıl CİMER’e toplam 2 milyon 814 bin başvuru yapıldığını bildirdi. KamuNET’in daha güvenli hale getirilmesi için geliştirilmesine katkı verdikleri “yerli ve milli IP Kripto cihazı”nın pilot çalışmaları yapıldığını dile getiren Oktay, kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların da başlatıldığını bildirdi.
ASELSAN STOP’un ilk teslimatı tamam
ASELSAN, deniz platformları için geliştirdiği STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi’nin yeni versiyonuyla teslimata başladı. Şirket, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) ve Yeni Su Altı Taarruz Botu (YSAT) projeleri kapsamında yeni nesil 25 milimetre STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi’ni tasarlayıp üretti. Yeni nesil STOP’un ilk fabrika kabul testleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve tersane temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı. ASELSAN’ın 18 ülkeye ihraç ettiği Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ailesinin üyesi olan STOP, stabilizasyon, otomatik hedef takip yeteneği ve otomatik balistik hesaplama ile üzerine yerleştirildiği aracın veya hedefin hareketinden etkilenmeden, hedefe isabetli atışlar yapabiliyor. Sistemin uzaktan kumanda edilmesi sayesinde, nolumsuz hava koşullarına maruz kalınmadan kullanılıyor.
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