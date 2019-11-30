'Savunma sanayiinde proje 700’e yaklaştı'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma sanayisinde 2002 yılında 66 proje sayısının, 700’e yaklaştığını bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Oktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve aldığı kararlar çerçevesinde Savunma Sanayii Başkanlığının faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.

BAYRAKTAR’DAN SİHA

Savunma sanayisi sektörünün büyük gelişim gösterdiğini belirten Oktay, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçerek önemli ihracat başarılarına imza atmaya başladığını vurguladı. Oktay, 2002’de 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosunun, 2018’de 8 katın üzerinde artarak 8 milyar 760 milyon dolar olduğunu aktararak, “2002’de yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2018 itibarıyla 2 milyar 188 milyon dolara ulaşmıştır. 2019’un üçüncü çeyreğinde ise ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1 milyar 855 milyon dolara ulaşmıştır. Yine 2002 yılında 66 olan savunma sanayi projesi sayısı, bugün 700’e yaklaşmıştır” dedi. Teslimatı yapılan ATAK helikopteri sayısının 50’nin üzerine çıktığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceği sözü verilen TCG Kınalıada korvetinin envanterdeki yerini aldığını ve çıkarma gemisi TCG Anadolu’nun da denize indirildiğini anımsatan Fuat Oktay “Özgün genel maksat helikopterimiz GÖKBEY ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. BAYRAKTAR SİHA’mız yeni, özgün ürünlerle birlikte ihracatını geliştirmeye devam etmektedir” dedi.

ATMACA DA HAZIR

Oktay “Yabancı muadillerinden daha üstün kabiliyetlere sahip milli gemisavar füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada korvetimize konuşlandırılmıştır. 2019 içerisinde milli hava savunma sistemimizin bileşenleri arasında yer alan KORKUT hava savunma sistemimizin teslimatlarına başlanmış, deniz platformlarında kullanımı için de Gökdeniz hazır hale getirilmiş, HİSAR-A hava savunma sistemimizin ise nihai atış testleri tamamlanarak seri üretim aşamasına gelinmiştir.”

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının görev ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan Oktay, “MİT, Barış Pınarı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri ve istihbari açıdan destek verdi, operasyonda doğrudan rol oynadı ve diplomasiye yardımcı oldu” dedi.