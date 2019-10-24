Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre önce açıklanan ve Balıkesir'in Bandırma ilçesine kurulması planlanan Bor Karbür Tesisi'nin temeli yarın atılacak. 24 ayda bitirilmesi ön görülen tesis üretime geçtiğinde savunma sanayine katkı sağlayacak.

Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, elindeki cevheri katma değerli üretime çevirmek için önemli bir projeye başlıyor. Uzun zamandır hazırlıkların sürdüğü Bor Karbür Üretim Tesisi için ilk kazma yarın Balıkesir Bandırma'da vurulacak. Çin'de yerleşik China Machinery Engineering Corporation (CMEC) firmasının inşa edeceği fabrika 70 milyon dolara mal olacak. Tesisin 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanırken, 250 kişiyi de istihdam edecek. Tesis, ilk etapta 1.000 ton/yıl kapasiteyle devreye girecek. Burada zırh üretimi ve nükleer başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılan bor içerikli ürünler üretilecek. Tesis sayesinde Eti Maden'in 2018 yılında ilk defa ulaştığı bir milyar dolarlık satış geliri de katlanacak.

Borik asit ve bor oksit gibi rafine bor ürünleri kullanılarak elde edilen bor karbür; askerî amaçlı uygulamalarda zırh malzemelerinde, aşınmaya dayanıklı makine ve seramik parçalarının üretiminde kullanılacak. Özellikle savunma sanayi için kritik öneme sahip ileri teknoloji bir ürün olan bor karbür ile katma değer; bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise iki bin katına çıkmış olacak.

Türkiye'nin savunma sanayiinde yerlilik oranları katlanarak artırılırken bor karbür tesisi ile birlikte savunmada Türkiye stratejik üstünlük de elde edecek. İleri teknolojili ürünlerin üretiminde kullanılan bor karbürün kamu-özel iş birliği içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla TRBOR Bor Teknolojileri AŞ şirketi kuruldu. Söz konusu şirkette Eti Maden de yüzde 33 paya sahip olacak.

Öte yandan savunma sanayine güç katacak bor karbür tesisinin temel atma töreni yarın Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleşecek. Törene Enerji Bakanı Fatih Dönmez katılacak.