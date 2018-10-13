Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar lirayı aştı

Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) kapsamında, genel bütçeli kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi savunma ve güvenlikle ilgili işlerde sorumluluk üstlenen kurumlara önemli miktarda kaynak ayrıldı.

Söz konusu kurumlara 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde 84,6 milyar lira ödenek tahsis edilirken, bu miktar gelecek yıl için 102,8 milyar lira olarak öngörüldü. Ödenek miktarındaki artış yüzde 21,5'e karşılık geldi.

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak, yaklaşık 46,5 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Bakanlığı, 33,6 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi.

Jandarma Genel Komutanlığının faaliyet ve ihtiyaçları için 19,6 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı için 2,2 milyar liralık kaynak tahsis edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına 869 milyon lira, Savunma Sanayii Başkanlığına 88 milyon lira, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 32 milyon lira ödenek ayrıldı.

Ödenek miktarındaki değişime bakıldığında en fazla artış yüzde 47,3 ile Jandarma Genel Komutanlığında gerçekleşti. Jandarma Genel Komutanlığını ödenek artışında yüzde 33 ile Savunma Sanayii Başkanlığı, yüzde 27,3 ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, yüzde 20,8 ile Emniyet Genel Müdürlüğü, yüzde 15 ile Milli Savunma Bakanlığı izledi.

MİT Başkanlığının ödeneği ise yüzde 7,6 azaldı.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren kurumlara tahsis edilen ödenek miktarları, gelecek yıla ilişkin ödenek teklif tavanları ve değişim oranları şöyle:

Kurumlar 2018 Ödeneği (lira) 2019 Ödeneği (lira) Değişim (yüzde)

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2.335.535.000 2.157.761.000 -7,6

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 29.158.000 32.341.000 10,9

Milli Savunma Bakanlığı 40.402.239.000 46.462.303.000 15

Jandarma Genel Komutanlığı 13.311.208.000 19.604.133.000 47,3

Emniyet Genel Müdürlüğü 27.792.655.000 33.575.247.000 20,8

Sahil Güvenlik Komutanlığı 682.700.000 869.313.000 27,3

Savunma Sanayii Başkanlığı 66.011.000 87.822.000 33

Toplam 84.619.506.000 102.788.920.000 21,5