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Ekonomi

Savunma ve havacılık ihracatında artış sürüyor

Savunma ve havacılık sektörü, ihracat performansındaki artışı ağustos ayında da sürdürdü.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
Savunma ve havacılık ihracatında artış sürüyor
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık sektörünün ağustos ayı ihracat performansını değerlendirdi.

Savunma ve havacılık ihracatının ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artışla 423 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

"Öte yandan 2024 yılının 8 aylık bölümünde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8'lik bir artış sergileyerek 3 milyar 738 milyon dolar olmuştur. Böylece geride bıraktığımız 1 yıllık süre zarfında ihracatımız yıllık bazda yüzde 13,4'lük bir artış kaydetmiştir.

Savunma sanayisi olarak ihracat stratejisindeki temel hedefimiz, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağlamaktır. Şirketlerimizin belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabiliyor olması, ihracat stratejimizdeki başarı yakaladığımız bir başka önemli hedefimiz olmuştur. Bu hedef doğrultusunda 2024 yılında, şirketlerimiz 171 farklı ülkeye ürün ihraç etmiştir. Önümüzdeki dönemde Savunma Sanayii Başkanlığı olarak; hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de orta, küçük ölçekli işletme ve KOBİ'lerimizi kucaklayıcı bir yaklaşımla, ihracat yapan şirketlerimizin sayısını artırmak ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilir hale getirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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