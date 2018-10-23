Savunma ve havacılıkta hedef global şirketler
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin savunma sanayiinde küresel güç olma yolunda ilerlediğini söyledi. Demir “Global dünyada yer alan şirketler oluşturmamız gerekiyor” açıklaması yaptı.
Türk savunma sanayi, üretimde millileşme hamlesine devam ederken, global marka çıkarma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğinde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, esas amaçlarından birinin savunma ve havacılıkta global dünyada yer alan şirketler oluşturmak olduğunu belirtti.
Türkiye’nin savunma ve havacılıkta ivme yakaladığına dikkati çeken Demir, bunda bir dizi unsurun etkili olduğunu ifade etti.
STRATEJİMİZ DEĞİŞİYOR
Demir, ileriki yıllar için belirlenecek stratejide, küreselleşen dünyada Türkiye’nin küresel güç olması yolunda belirli adımların atılması gerektiğini vurguladı. Savunma ve havacılığın yanında birçok alanda yetkin, derinliği olan, kaliteyi tutturmuş dünya çapında şirketler oluşturulmasının önemine değinen Demir, çok yönlü bir iş birliği ortamının esas olduğunu kaydetti. Demir, “Bu iş birliği ve koordinasyon faaliyetinin ülkemizde kalmaması ve yetkinlikleri ile öne çıkan şirketlerimizin, yapılanmaların küresel ölçekte hizmet verebilmelerinin sağlanması çok önemli” diye konuştu.
KOBİ’ler öncü rol oynayacak
Savunma ve havacılık sanayisinin ulaştığı rakamlara işaret eden Demir, “Bu süreçte kaliteyi sürekli tutturan, teknolojik derinlik için sürekli çalışan, Ar-Ge ve Ür-Ge’ye önem veren, belirli alanlarda dünya çapında en önde şirketler arasında yer alan yapıların ortaya çıkartılması esastır. Bu anlamda başkanlığımız bünyesinde başlatılan Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı’nın (EYDEP) önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Sanayicilerimizi uluslararası ortamda da rol alabilmek adına bu programı değerlendirmeye çağırıyorum” dedi.
Yabancılarla iletişim artacak
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ise “Bu etkinlik, savunma sanayi şirketlerimizi ve KOBİ’lerimizi uluslararası firmalarla bir araya getirerek iletişimi artıracak” dedi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da “Etkinliğin KOBİ’lere yeni pazarlar yakalamak ve yeni iş imkanları bulmak için çok önemli fırsatlar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise “Bütün KOBİ’lerimiz ürettikleri ürünleri uluslararası platformda tüm dünyadan gelen firmalara anlatabiliyor” dedi.
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