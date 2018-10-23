Savunma ve havacılıkta hedef global şirketler  

Türk savunma sanayi, üretimde millileşme hamlesine devam ederken, global marka çıkarma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğinde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, esas amaçlarından birinin savunma ve havacılıkta global dünyada yer alan şirketler oluşturmak olduğunu belirtti.

Türkiye’nin savunma ve havacılıkta ivme yakaladığına dikkati çeken Demir, bunda bir dizi unsurun etkili olduğunu ifade etti.

STRATEJİMİZ DEĞİŞİYOR

Demir, ileriki yıllar için belirlenecek stratejide, küreselleşen dünyada Türkiye’nin küresel güç olması yolunda belirli adımların atılması gerektiğini vurguladı. Savunma ve havacılığın yanında birçok alanda yetkin, derinliği olan, kaliteyi tutturmuş dünya çapında şirketler oluşturulmasının önemine değinen Demir, çok yönlü bir iş birliği ortamının esas olduğunu kaydetti. Demir, “Bu iş birliği ve koordinasyon faaliyetinin ülkemizde kalmaması ve yetkinlikleri ile öne çıkan şirketlerimizin, yapılanmaların küresel ölçekte hizmet verebilmelerinin sağlanması çok önemli” diye konuştu.