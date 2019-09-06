Savunmada 7 milyar dolarlık buluşma

Türk savunma ve havacılık sanayisi firmaları, bu alanda yılda 7 milyar dolar harcama yapan Pakistan’da ihracat olanaklarını artırmak için yerel üretici ve tedarikçilerle buluşacak. Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, 2014’ten bu yana 4 kez düzenledikleri High Tech Port Savunma Fuarı’nın 5’incisini, 29-31 Ekim’de Pakistan’da Karaçi Expo Center’da gerçekleştireceklerini söyledi.

CİDDİ BİR PAZAR VAR

Kurt, daha önce İstanbul ve Katar’da düzenledikleri fuarlara 260 farklı firmanın katıldığını belirterek, fuara konsept gereği yalnızca Türk firmaların katılabildiğini bildirdi. Pakistan’ın ise Türkiye’nin platform ve sistem satışı itibarıyla şu anda en büyük ve sıcak savunma sanayisi pazarı olduğuna değinen Kurt, “MİLGEM ve Atak helikopteri için atılan imzalar ihracat rakamını oldukça yukarıya taşıdı. Pakistan, Türk savunma ve havacılık sanayisinin çok önemli bir merkez üssü haline geldi” dedi.

FUAR KATKI SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirdikleri fuara, Pakistan Savunma Sanayii Bakanlığının ev sahipliği yaptığını belirten Kurt, fuar hazırlıklarının iki ülkede de yoğun şekilde ilerlediğini dile getirdi. Kurt, Pakistan Savunma Sanayii Bakanlığının, kara, hava, deniz araçları, stratejik ürünler üretici ve tedarikçilerinin, Kara Araçları Araştırma Enstitüsünün, Pakistan Silah ve Mühimmat Fabrikaları ile Depo Komutanlığının fuara katılım sağlayacağını söyledi.

Fuarda, sadece Türk firmaları ve Pakistanlı yetkililerin olduğu bir ortamda Türk şirketlerinin iş hacimlerini yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kurt, şunları kaydetti: “Bu anlamda Pakistan’ın çok doğru bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tarihsel ilişkilerimiz, stratejik iş birliklerimiz, Türk savunma sanayisinin bugüne kadar Pakistan’da aldığı rol, sanayimizin Pakistan’daki yapıyı bilmesi ve tanıması çok etkili bir iletişim ortamı oluşturacak. 29-31 Ekim’de gerçekleştireceğimiz fuardan Türkiye adına kalıcı iş birlikleriyle dönmeyi amaçlıyoruz. Fuara 70’i aşkın firmanın katılımını öngörüyoruz. Fuarda Türkiye’den kara, hava, deniz aracı ve sistem üreticileri yer alacak. Pakistan savunma sanayisi alanında yılda 7 milyar dolar harcıyor. Bu da bizim harcadığımızdan yüzde 30 daha fazla bir tutar. Dolayısıyla Pakistan’ı Türk savunma sanayisinin gelecek 10 yılı için çok önemli bir ihracat limanı olarak görüyoruz. Pakistan’da deniz platformları açısından çok önemli fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Atak ihracatı sonrası sistem ve lojistik ihtiyacı ortaya çıkacak. Geniş bir coğrafya ve sıcak çatışmalar yaşanması dolayısıyla kara aracı ve mühimmat ihtiyacı çok uzun soluklu devam edecek. Fuarda deniz platformları alanında somutlaşmasını beklediğimiz işler var. Simülasyon konusunda somutlaşmasını beklediğimiz iş birlikleri bulunuyor. Kara araçlarında çok önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum.”