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Savunmada küçüklere büyük fırsat

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) organizasyonunu üstlendiği Türkiye, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), 30 Nisan’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 14’üncü kez kapılarını açacak.

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Çok sayıda ulusal ve uluslararası firmanın yer alacağı IDEF’e, mikro KOBİ’lerin stant ücreti ödemeden katılması sağlanacak. Fuar için geri sayım sürerken özellikle firmalardan gelen talepler doğrultusunda fuara katılım ücretleri yeniden değerlendirilerek karara bağlandı. Buna göre, IDEF 2019 Fuarı’nda, Cumhurbaşkanlığının döviz ile yapılan sözleşmelerde Türk lirasına geçilmesine yönelik kararı çerçevesinde yerli firmalarla Türk lirası üzerinden anlaşma sağlandı. Dünyanın belli başlı savunma sanayisi firmaları ve tedarik makamlarıyla savunma sanayisi konusunda uzmanlaşmış yerli üreticileri buluşturacak IDEF 2019’da TSKGV, KOBİ’lere destek olmak için bir yeniliğe gitti. 

540 $’DAN 1.300 TL’YE

540 dolar olarak uygulanan stant satış fiyatı KOBİ’ler için 30 metrekareye kadar bin 300 liraya düşürüldü. Fuara ilk kez katılacak mikro KOBİ’ler için ise metrekare fiyatı bin lira olarak belirlendi.    

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

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