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Savunmada rota ihracat

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan derlenen bilgiye göre, gelecek yıl milli teknolojiler ve yerli imkanlarla savunma sanayisinde dışa bağımlılığı en aza indirecek ve firmaların ihracatını artıracak projeler hayata geçirilecek.

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Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ihracatın artırılması için ülke ve proje bazlı ihracat stratejileri belirlenecek. İş birliği potansiyeli, sektör firmalarının talepleri, dış politika ve diğer unsurlar dikkate alınarak, uluslararası savunma fuarlarına milli katılım sağlanacak, iş birliği anlaşmalarının imzalanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. 

Savunma Sanayii Şurası, ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi, teknopark, kümelenme ve organize sanayi bölgesi buluşmaları gibi etkinlikler düzenlenecek. Teknoloji bazlı Ar-Ge yol haritası doğrultusunda projeler yürütülecek ve yeni yatırımlar gerçekleştirilecek.      

SSB ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Altay tankı, yerli hava savunma sistemleri, deniz platformları envantere kazandırılacak, insansız hava aracı (İHA) sayısı artırılacak, İHA motoru prototipi ve kara araç motoru teslimleri gerçekleştirilecek.  

Savunma sanayisindeki nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması için eğitim altyapısı güçlendirilecek. 

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