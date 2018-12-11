Savunmadaki başarımıza uluslararası tescil

SIPRI’nın Silahlar ve Askeri Harcama Programında görevli araştırmacı Pieter Wezeman, “Bu önemli artış, silahlara artan talebi karşılamak ve yabancı tedarikçilere daha az bağımlı olmak amacıyla silah endüstrisini geliştirme heveslerini yansıtıyor” denildi.

ZİRVEDE ABD VAR

Rapora göre, Hindistan ve Brezilya da 2017’de çıkış yapan ülkeler arasında yer aldı, ilk 100’e Güney Amerika’dan sadece Brezilyalı Embraer şirketi girdi. Küresel silah endüstrisinde ABD şirketlerinin egemen olduğu görülürken, Amerikan şirketlerini Ruslar izledi. Enstitünün raporuna göre, 2017’de dünyanın en büyük silah üreticileri ve askeri hizmet şirketlerinin satışları 398.2 milyar doları buldu, silah satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 2.5, 2002’den bu yana da yüzde 44 artış gözlendi. 2017’de merkezi ABD’de bulunan 42 şirket ilk 100’e girdi ve satışların yüzde 57’sini karşıladı. Rusya, 2017’de ABD’nin ardından en büyük ikinci silah üreticisi olurken, İngiltere satışta Avrupa lideri oldu.