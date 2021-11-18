Schulz: Türkiye ile 36,6 milyar avroluk ticaret hacmini daha da geliştirmek istiyoruz

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 14:19 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 14:19

Jürgen Schulz, Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Almanya Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde bir otelde düzenlenen Türkiye-Almanya Yatırım ve İş Birliği Günü'nde, Adana'da ikinci kez ADASO ile bu etkinliği gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Bu tür toplantılarla Alman ve Türk iş insanlarını buluşturarak sorularına doğrudan muhatap bulmalarını sağladıklarını anlatan Schulz, bu yönde olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Schulz, Türkiye ve Almanya arasında çok yönlü ve yoğun ilişkiler bulunduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, 7 bin 500 Alman şirket temsilciliğine sahip. Bunlarda hem Türkiye hem uluslararası pazarlar için üretim yapılıyor. Ülkelerimiz arasında ikili ticaret hacmine bakıldığında 2020 yılı için 36,6 milyar avroluk bir ticaret hacmi elde edildi ama tabii ki bununla yetinmek istemiyoruz. Bu rakamı dış ticaret açısından daha da geliştirmek istiyoruz. Dış ticaret ortakları arasında Almanya tabii ki zirvedeydi Türkiye açısından. Elbette ki bunun böyle kalmasını istiyoruz ve daha da çok çaba sarf ediyoruz. İlişkilerin öbür tarafına da bakıldığında Almanya'da yaşayan 3 milyonun üzerinde Türk kökenli insanın da katkılarını dikkate almamız gerekmektedir. Neredeyse 100 bin Türk kökenli işletme bulunuyor. Bunlar çok ciddi bir şekilde 500 bin kişiye istihdam sağlıyor ve yılda 50 milyar avro değerinde bir ticaret hacmine sahipler."

- DİĞER KONUŞMACILARDAN DA "TİCARET HACMİ ARTIRILMALI" MESAJI

Vali Süleyman Elban da özellikle son 150 yıllık dönemde Türkiye ve Almanya'nın, birbirleriyle yoğun şekilde irtibatlı olmasından dolayı birbirlerini çok iyi tanıdığını aktardı.

Son dönemde karşılıklı yatırımların arttığını bildiren Elban, bu seviyenin daha da üzerine çıkılabileceğini dile getirdi.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da Almanya'nın, Türkiye'nin hem ihracatında hem ithalatında ilk sıralarda yer aldığını belirterek, "Almanya, ülkemiz için Avrupa'da önemli bir merkez. Almanya için de ülkemiz ve özelikle Adana'mız, Orta Doğu ve diğer pazarlara açılan bir kapı konumunda. Bu dostluğun kazan kazan anlayışıyla geliştirilmesi iki ülkenin de gücüne güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Thilo Pahl ile Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Berlin Genel Sekreteri Okan Özoğlu, Türkiye'deki Alman ve Almanya'daki Türk yatırımları hakkında bilgi verdi.