SDT'nin yüzde 21,12'lik bölümü halka arz edildi! Büyüklüğü 392 milyon TL

SDT'den yapılan açıklamaya göre, halka arz, Türkiye'nin yenilikçi aracı kurumlarından İnfo Yatırım liderliğinde toplam 32 üyeli aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla 28-29 Aralık tarihlerinde Borsa İstanbul'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile yapıldı. SDT'nin halka arz büyüklüğü 392 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arza filtrelenmemiş 902 bin 98 yatırımcı başvurusu gerçekleşirken, filtrelenmiş yatırımcı sayısı 838 bin 560 oldu ve talep toplama yöntemiyle halka arz katılımcı sayısında rekor kırıldı.

Halka arzda hisse payına fiyat 32 TL olarak belirlendi. Şirket çalışanlarına tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, bireysel yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 11,2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 36,0 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsisat tutarının 5,8 katı olmak üzere toplamda 20,5 kat filtrelenmemiş talep geldi.

Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 1'i şirket çalışanlarına, yüzde 49'u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal ve yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yurt içi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları için eşit dağıtım yöntemi uygulandı. Halka arz sonrası şirketin ortaklık yapısı yüzde 74,94 Mehmet Dora, yüzde 3,94 Mustafa Fatih Ünal ve yüzde 21,12 halka açık oldu.

- "HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN KAYNAKLA YENİ TESİSİ HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Ömer Korkut, kendilerini Türk savunma sanayisinde orta segmentte bir firma olarak konumlandırdıklarını belirterek, son 5 yılda yakalanan istikrarlı büyümeyi devam ettirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Mevcut faaliyetlerin yürütüldüğü yaklaşık 4 bin 700 metrekare kapalı alan sahip tesislerin sağlanan büyüme nedeniyle kendilerine yetmediğini ve halka arzdan elde edilen kaynakla da yaklaşık 300 milyon TL yatırım bütçeli Ankara HAB'taki 28 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni tesisi hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı.

Uydu ve uzay alanındaki çalışmaların SDT için çok önemli olduğunu ve ihracat başarısı da elde ettiklerini, bununla birlikte Anka, Atak, Hürkuş'un da aralarında bulunduğu Türkiye'nin milli hava platformlarının çoğunda SDT ürünlerinin yer aldığını ifade eden Korkut, radar, elektronik harp ve haberleşme sistemleri, veri kayıt, silah ve platform yönetim sistemleri, simülasyon projeleri, pod seri üretim projeleri, uçak durdurucu sistemleri, iş ortaklıkları aracılığıyla da jammer projelerini tamamladıklarını ve ihracat başarılarına imza atmaya başladıklarını bildirdi.

Korkut, savunma sanayisinde elde edilen kabiliyetlerin sivil alanlara yansıtılmasına yönelik çalışmaları da önemsediklerini, bu kapsamda SAR sinyal işleme ve Göktürk uydusundaki becerilerden hareketle TPAO'nun sismik veri yazılım süreçlerini yerlileştirme ve Sakarya Gaz sahasındaki bütün operasyonun dijital ikiz projesi görevlerini üstlendiklerini vurguladı.

2022 yılında önemli ihracat bağlantıları yaptıklarını ve ihracat oranını artırmayı hedeflediklerini anlatan Korkut, "Halka arzdan elde ettiğimiz güçle bu gelişim ve istikrarlı büyümeyi önümüzdeki dönemde artırarak devam etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül de sermayeyi tabana yaymak amacıyla gerçekleşen halka arzları çok önemsediklerini belirterek "Global ve güçlü bir finansal ekosistem yaratma hedefimiz doğrultusunda, bu yıl da halka arz alanındaki lider konumumuzu devam ettiriyoruz. Çeyrek asra dayanan birikimimiz, sektördeki öncü rolümüzle aracılık faaliyetlerini yürüttüğümüz her halka arz için büyük hedeflerimiz var. 2022 yılında aracılık faaliyetlerini yürüttüğümüz 6. halka arzımız olan SDT ile bu yılın son halka arzlarından birini gerçekleştirdik. SDT yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve 392 milyon TL halka arz büyüklüğüne ulaştı. Halka arz sürecine katılım sağlayan 838 bin 560 yatırımcıyla birlikte emeği geçen Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul'a teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.