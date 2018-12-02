Şeb-i Arus turları 230 TL’den başlıyor

Döviz fiyatlarındaki artış nedeniyle azalan yurt dışı tur taleplerinin yerine yurt içi kültür turlarını koyan turizm şirketleri, turistlere yeni fırsatlar sunuyor. Her yıl Konya’da büyük törenlerle icra edilen Mevlana Şeb-i Arus için 7-11 Aralık tarihinde tur şirketleri 230 TL’den başlayan fiyatlarla tur düzenlemeye başladı. Tatilbudur.com 7 Aralık’ta günübirlik İstanbul’dan otobüsle Konya’ya Şeb-i Arus turunu kişi başı 230 TL’den satıyor. Şirketin 2 gece otel konaklamalı turu ise 599 TL’ye satılıyor.

Şeb-i Arus için bir başka tur da Jolly tarafından düzenleniyor. Şirket 7 Aralık’ta 1 gece konaklamalı, uçak ile yapılan Şeb-i Arus turları için 379 TL fiyat belirledi. Tur kapsamında Mevlana Celaleddin Rumi ile hocası Şems-i Tebrizi’nin ders verdikleri Karatay Medresesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi Türbesi, Şems-i Tebrizi Türbesi, Üçler Türbesi, İnce Minerali Medrese, Alaaddin Camii, Alaaddin Tepesi, Rükneddin Kılıçarslan Köşkü, Şems-i Tebrizi Camii yer alıyor.

BİRÇOK SEÇENEK VAR

Öte yandan Şeb-i Arus turları kapsamında şirketler Meram Bağları ile Selçuklu ve Osmanlı döneminde İpek ve Baharat yolları üzerinde olması nedeni ile ticari anlamda önemi büyük olan Sille’ye de gezi düzenliyor. Aynı zamanda Çatalhöyük ve Çatalhöyük Neolitik Kenti de ziyaret edilirken, alternatif olarak da Konya Tropikal Kelebek Bahçesi gezilebiliyor.