'Sebze fiyatlarına ayar çekeceğiz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘Halk Ekmek’ tarzı uygulamayla sebze-meyve fiyatlarına ‘ayar’ vereceklerini açıkladı. AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, hafta sonu İstanbul Çengelköy’de vatandaşyla sohbet ettiğini anlatarak “Oturduk, resimler çektirdik, sohbetler yaptık falan yüzlerce kişi oraya yoğun şekilde geldiler. Kimsenin baktım ki hiç çarşıdan pazardan bahsettiği yok. Herkes orada halinden memnun. Şikayetleriniz nedir filan falan dediğim zaman, o zaman biraz dökülüyorlar. Çok enteresan, bana ‘Marketlerin fiyatları birbirini tutmuyor. Bunlara biraz bağırdınız, çağırdınız ama biraz daha bağırın’ dediler” şeklinde konuştu. Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’de gerçekleştirilen kabine toplantısında bu konuların gündeme geldiğini aktaran Erdoğan, bu konuda tedbirler için Tarım Bakanı başta olmak üzere bazı görevler verdiğini bildirdi.

ARACISIZ FİYAT DÖNEMİ

Konuya ilişkin bazı çalışmalar yapacaklarını belirten Erdoğan “Üreticiden tüketiciye kadar aradaki bu komisyoncular var ya vurgunu bunlar vuruyor. Arada bir tane komisyoncu yok. Her istasyonda fiyatlar artıyor. Herkes oradan karını alıyor. Bu işte çok farklı adımlar atmak suretiyle üreticiden çıktığında, oradaki üretici halinden alıp tüketici haline kadar gelen bu süreçte daha farklı, aracı koymadan direkt tüketici haline gelip buradan da halka ulaşmasını sağlamak ve en uygun fiyatla vatandaşımıza bunu ulaştırma gayreti içinde olacağız” dedi.

ADIMLAR ATACAĞIZ

Erdoğan, İstanbul’a belediye başkanı olduğu dönemde ekmek fiyatlarının yükseldiğini, çözüm olarak süratle modern, devasa ekmek fabrikaları kurduklarını hatırlattı. İlk olarak Anadolu Yakası’nda büyük bir ekmek fabrikası kurduklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Aynı şekilde Edirnekapı’da vardı, onu modernize ettik. Çünkü maalesef hijyen değil berbattı, rezillikti. Onu hemen modernize ederek, bir ikincisini Cebeci’de kurduk. Bununla birlikte büfelerimizi yaygınlaştırdık. Fiyatlar düşüktü, biz düşük fiyatla ekmekleri hem kalite hem de fiyatların düşük olmasıyla piyasaya ayar vermeye başladık. Buradan söylüyorum; aynı şey biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde biz bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız. Bir zamanlar biliyorsunuz tanzim satışlar kurulmuştu. Yani belediyelerimiz vasıtasıyla bu adımları atabiliriz, atacağız. Çünkü vatandaşımıza ucuz, sağlıklı ürünler vermeye mecburuz. Türkiye, kendi imkanları ve kabiliyetiyle böyle bir krizin üstesinden gelir.”

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ekonomi alanında verdiği mücadelenin sipariş değil, milli ve yerli bir dava olduğunu söyledi. Kendisini bu ülkenin ve milletin bir mensubu hisseden herkesin bu mücadeleye destek vermesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, siyasi duruşu ne olursa olsun yerli ve milli duruş sahibi kesimlerden bu desteği gördüklerini dile getirdi.

Türk ekonomisi 12. sıraya çıkacak

Erdoğan “Döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle 2018 yılı milli gelirimiz kağıt üzerinde bir parça düşüş gösterebilir. Ancak ülkelerin milli gelirlerini döviz, faiz ve enflasyondan bağımsız olarak satın alma paritesine göre ölçen kategoride Türkiye bu yıl inşallah 13. sıradan 12. sıraya çıkacak. Bilindiği gibi 2002 yılında bu sınıflandırmada 17. sıradaydık. Yani önümüzdeki yıl 5 basamak atlamış olacağız” dedi. Erdoğan “Mahalli seçimleri atlattıktan sonra önümüzde yaklaşık 4.5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize sınıf atlattık, orta-üst gelişmişlik düzeyine çıkardık. Şimdi hedefimiz Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına taşımak” diye konuştu.