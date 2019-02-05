'Sebze fiyatlarına ayar çekeceğiz'
Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda sebze fiyatlarına ‘Halk Ekmek’ benzeri ‘müdahale’ sinyali verdi. Erdoğan “Sebze fiyatlarına ayar çekme kararı aldık, belediyeler vasıtasıyla gereken adımları atacağız” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘Halk Ekmek’ tarzı uygulamayla sebze-meyve fiyatlarına ‘ayar’ vereceklerini açıkladı. AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, hafta sonu İstanbul Çengelköy’de vatandaşyla sohbet ettiğini anlatarak “Oturduk, resimler çektirdik, sohbetler yaptık falan yüzlerce kişi oraya yoğun şekilde geldiler. Kimsenin baktım ki hiç çarşıdan pazardan bahsettiği yok. Herkes orada halinden memnun. Şikayetleriniz nedir filan falan dediğim zaman, o zaman biraz dökülüyorlar. Çok enteresan, bana ‘Marketlerin fiyatları birbirini tutmuyor. Bunlara biraz bağırdınız, çağırdınız ama biraz daha bağırın’ dediler” şeklinde konuştu. Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’de gerçekleştirilen kabine toplantısında bu konuların gündeme geldiğini aktaran Erdoğan, bu konuda tedbirler için Tarım Bakanı başta olmak üzere bazı görevler verdiğini bildirdi.
ARACISIZ FİYAT DÖNEMİ
Konuya ilişkin bazı çalışmalar yapacaklarını belirten Erdoğan “Üreticiden tüketiciye kadar aradaki bu komisyoncular var ya vurgunu bunlar vuruyor. Arada bir tane komisyoncu yok. Her istasyonda fiyatlar artıyor. Herkes oradan karını alıyor. Bu işte çok farklı adımlar atmak suretiyle üreticiden çıktığında, oradaki üretici halinden alıp tüketici haline kadar gelen bu süreçte daha farklı, aracı koymadan direkt tüketici haline gelip buradan da halka ulaşmasını sağlamak ve en uygun fiyatla vatandaşımıza bunu ulaştırma gayreti içinde olacağız” dedi.
ADIMLAR ATACAĞIZ
Erdoğan, İstanbul’a belediye başkanı olduğu dönemde ekmek fiyatlarının yükseldiğini, çözüm olarak süratle modern, devasa ekmek fabrikaları kurduklarını hatırlattı. İlk olarak Anadolu Yakası’nda büyük bir ekmek fabrikası kurduklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Aynı şekilde Edirnekapı’da vardı, onu modernize ettik. Çünkü maalesef hijyen değil berbattı, rezillikti. Onu hemen modernize ederek, bir ikincisini Cebeci’de kurduk. Bununla birlikte büfelerimizi yaygınlaştırdık. Fiyatlar düşüktü, biz düşük fiyatla ekmekleri hem kalite hem de fiyatların düşük olmasıyla piyasaya ayar vermeye başladık. Buradan söylüyorum; aynı şey biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde biz bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız. Bir zamanlar biliyorsunuz tanzim satışlar kurulmuştu. Yani belediyelerimiz vasıtasıyla bu adımları atabiliriz, atacağız. Çünkü vatandaşımıza ucuz, sağlıklı ürünler vermeye mecburuz. Türkiye, kendi imkanları ve kabiliyetiyle böyle bir krizin üstesinden gelir.”
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ekonomi alanında verdiği mücadelenin sipariş değil, milli ve yerli bir dava olduğunu söyledi. Kendisini bu ülkenin ve milletin bir mensubu hisseden herkesin bu mücadeleye destek vermesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, siyasi duruşu ne olursa olsun yerli ve milli duruş sahibi kesimlerden bu desteği gördüklerini dile getirdi.
Türk ekonomisi 12. sıraya çıkacak
Erdoğan “Döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle 2018 yılı milli gelirimiz kağıt üzerinde bir parça düşüş gösterebilir. Ancak ülkelerin milli gelirlerini döviz, faiz ve enflasyondan bağımsız olarak satın alma paritesine göre ölçen kategoride Türkiye bu yıl inşallah 13. sıradan 12. sıraya çıkacak. Bilindiği gibi 2002 yılında bu sınıflandırmada 17. sıradaydık. Yani önümüzdeki yıl 5 basamak atlamış olacağız” dedi. Erdoğan “Mahalli seçimleri atlattıktan sonra önümüzde yaklaşık 4.5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize sınıf atlattık, orta-üst gelişmişlik düzeyine çıkardık. Şimdi hedefimiz Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına taşımak” diye konuştu.
İŞ BANKASI HAZİNE MALI OLACAK
Erdoğan konuşmasında İş Bankası’nın Hazine’ye devri konusuna da değindi. Gazi Mustafa Kemal’in, İş Bankası’nı CHP’ye değil Hazine’ye tahsis ettiğine dikkati çeken Erdoğan “İş Bankası Allah’ın izniyle Hazine’nin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah’ın izniyle alacaktır. Milletin hazinesine İş Bankası devredilecektir, buna inanıyorum. Niye? Milletin malı, Hazinenin malı. Oraya gidecektir. CHP oradan para almıyormuş. 4 üye oranın yönetiminde. O yönetimde onlar ne iş yapıyor? Sadece ellerini mi kaldırıp indiriyorlar? Biz hepsini biliyoruz ve onun için buradaki o tarihi yanlışı da yapılacak tüm yolsuzlukların önünü de biz keseceğiz” dedi. Erdoğan, CHP’nin iktidara gelmesi halinde yapacağı ilk işin Türkiye’yi IMF’ye teslim etmek olduğunu kaydederek “Bunlar lafa gelince solcu, demokrat olduklarını söylerler ama Venezuela’da ülkenin seçilmiş başkanının bir darbe ile görevinden uzaklaştırma girişimine içten içe destek verirler, hatta aynı durumun ülkemizde de yaşanmasını isterler” ifadelerini kullandı. Bu arada İş Bankası (C) hisseleri yüzde 6 düştü. İş Bankası (B) hisseleri ise yüzde 20 yükseldi.
IMF YALANI ALÇAK BİR FIRSATÇILIK
CHP ve onun uyduları haline dönüşmüş kimi partilerin Türkiye’nin bu büyük mücadelesinde aynı onurlu duruşu sergileyemediğini belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi: “CHP, ülkemizin yeniden IMF’ye gideceği yalanını söyleyecek kadar alçak bir fırsatçılık peşine düştü. IMF’ye gidenlerin kim olduğu belli. CHP zihniyeti ve diğerleri IMF’ye gittiler. Biz ise iktidara geldiğimizde Türkiye’nin IMF’ye borcu 23.5 milyar dolardı. IMF’ye olan bu borcu biz kucağımızda bulduk. Bir taraftan dev yatırımlar yaparken bir taraftan da bu borcu ödemiş bir iktidarız. Türkiye 2013 yılı Mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da Allah’ın izniyle açmayacaktır. Bizi yeniden Afrika, Asya, Güney Amerika ülkeleri konumuna geriletecek böyle bir yolun sözünü dahi etmek Türkiye’ye ihanettir. Bay Kemal’in böyle bir derdi yok, anlamaz bu işten.”
Sıcak hava halde fiyatları düşürdü
Antalya’da güneşin yüzünü göstermesiyle toptancı haline gelen ürünün artması fiyatlara da yansıdı. 4 gündür devam eden güneşli havayla birlikte seralardaki domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünler hızla olgunlaştı. Halde yüzde 20 durumundaki iş miktarı bir anda yüzde 40’lara ulaştı. Özellikle bir hafta önce 12 liraya kadar yükselen patlıcanın fiyatı 4 liraya kadar düştü.
Halde dün işlem gören başat ürünlerin fiyatı ise domates 2-3 lira 20 kuruş, patlıcan 4 lira 70 kuruş, salatalık 4 lira, çarli biber 4 lira, kabak 3 lira 80 kuruş oldu. Antalya Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Akbulut “Ürün girişi hızlanınca fiyatlar da bir anda düştü” dedi. Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş da sebze fiyatlarının artık normal seviyelerine gelmeye başladığını belirterek “Patlıcan fiyatlarında yüzde 50’lik düşüş oldu, domatesteki düşüş ise yüzde 35’i buldu, salatalığın fiyatı ise yüzde 20 ucuzladı” dedi. Akbaş, tüketici fiyatları bazında ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışının yüzde 87.87 ile çarliston biberde görüldüğünü hatırlatarak bu ürünün de yüzde 30 ucuzladığını söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.