Sebze meyve fiyatına 'cep'ten denetim

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşların satın aldıkları sebze meyvenin nerede yetiştirildiği ve hangi aracıların elinden geçip hangi alış fiyatı ile satıldığını cep telefonundan denetleyebilecekleri Hal Kayıt Sistemi’nin (HKS) devreye girdiğini söyledi. Pekcan, uygulamayla sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması ve söz konusu ticaretin elektronik ortamda takip edilmesinin amaçlandığını bildirdi.

BİLGİLER KAYITTA

Pekcan, ürün künyesiyle sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığın sağlanmasını amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Söz konusu künyelerde malın üretim ya da ithal tarihi, üreticinin adı soyadı, ticaret unvanı, malın miktarı, üretim yeri ya da gümrük kapısı, üretim şekli iyi tarım, organik, geleneksel oluşu, malın alış fiyatı ve işletme adı gibi bilgiler yer alıyor. Malların toptan ve perakende satışında bulundurulması gereken bu künyeler, sebze ve meyveler için adeta bir kimlik vazifesi görüyor. Künye numaralarının sorgulanmasıyla sebze ve meyvelere ilişkin perakendecinin alış fiyatı dahil her aşamada oluşan fiyat bilgilerine de ulaşabilmesi mümkün olacak.”

Tüketiciler tarafından sorgulama işleminin www.hal.gov.tr web adresi üzerinden ya da 444 0 425 numaralı HKS Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılabildiğine işaret eden Pekcan, ayrıca, ‘HKS Mobil’ uygulamasının tüketicilerin kullanımına sunulduğunu kaydetti.

FAHİŞ FİYATA SON

Pekcan, söz konusu mobil uygulamayla ürün künyelerinde yer alan karekodların sorgulanmasına imkan tanındığını anlatarak, böylece tüketicilerin ürüne ilişkin bilgilere daha kolay ve hızlı şekilde erişebilmesinin sağlandığını ifade etti.Ürün künyesi kapsamında geliştirilen mobil uygulamayla vatandaşların satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebileceğini belirten Pekcan, “Bu şekilde fahiş fiyat artışı varsa tespit edebilecek, vatandaşlarımız bir anlamda kendi denetimini kendisi yapmış olacak.” dedi.Pekcan, Bakanlığın son dönemde fırsatçılık yapmaya çalışanlara yönelik denetim çalışmalarına etkin bir şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, bu uygulamalarla enflasyonla mücadeleye de katkı sağlanacağını kaydetti.