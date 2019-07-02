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Sebze ve meyve fiyatları düşüyor

Tarla ve markette sebze ve meyve fiyatlarının düştüğü bildirildi.

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TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziranda markette 14, üreticide 6 üründe fiyat artışı, markette 23, üreticide 15 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü belirterek, “Söz konusu ayda markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün sivri biber, fiyatı en fazla düşen ürün ise karpuz oldu” ifadesini kullandı. Haziranda market fiyatlarında kuru fasulye, Antep fıstığı, zeytinyağı ve toz şeker fiyatında değişim görülmediğini bildiren Bayraktar, fiyat düşüşlerine bakıldığında ise yüzde 60.88 ile karpuz, yüzde 44.71 ile şeftali, yüzde 33.98 ile çilek, yüzde 31.04 ile kiraz ve yüzde 18.25 ile patatesin geldiğini kaydetti.

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