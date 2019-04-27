'Seçimsiz dönemin şifresi ‘özel sektörle büyüme’'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önümüzdeki4.5 yıllık seçimsiz dönemin şifresinin ‘özel sektörle büyüme’ ve ‘yatırım’ olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının ardından yatırım alanında yürütülecek çalışmaları değerlendiren Varank, YOİKK çalışmalarının Oktay liderliğinde yürütülecek olmasının en üst düzeyde sahiplenme açısından önem taşıdığına dikkati çekti. Varank, bu sayede hızlı ve etkin bir karar alma mekanizmasının hayata geçeceğini söyledi. Varank, yeni yapılanmada Yönlendirme Komitesi’nin başkanlığını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üstlendiğini hatırlattı.

TEK GÜNDEM EKONOMİ

Bakanlık olarak sahip oldukları güçlü hafıza sayesinde YOİKK ve Yönlendirme Komitesinin sekretarya görevini Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte etkin bir şekilde yürüteceklerini dile getiren Varank, kurumlar arası güçlü bir sinerji oluşturacaklarını ifade etti. Varank, Türkiye’nin seçimsiz bir döneme girdiğini anımsatarak, “Önümüzdeki 4.5 yıl boyunca tek gündemimiz ekonomi olacak. Önceliğimiz, katma değeri esas alan özel sektör odaklı büyüme. Nitekim, Yeni Ekonomi Programı da bu ruhu esas alıyor. Bu anlamda, firmaların mevcut kapasitelerinin geliştirilmesine, yeni firmaların ekonomiye kazandırılmasına, istihdamın artırılmasına, yurt içi kaynaklardan en üst seviyede faydalanılmasına ve rekabetçi ürünlerin geliştirilmesine öncelik veriyoruz” diye konuştu. Yatırım destek ofislerinin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile koordineli biçimde yatırım ve tanıtım çalışmalarına katkı sağladığına dikkati çeken Varank, “Tüm bu çalışmalar, özel sektörümüz ve kamu paydaşlarımızla yapılacak istişarelerle bir adım daha ileriye gidecek. Özel sektör yatırımlarının önündeki engelleri doğru tespit etmek, sorunu net bir şekilde tanımlamak gerekiyor” dedi.

3.8 milyar $ ihracat Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ankara Üniversitesi Teknokent Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi´nin açılış törenine katıldı. Bakan Varank, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) 20 yıl önce mezun olduğunu, şimdiki öğrencilerin de 20 sene sonrasının temellerini attığını söyledi. Varank, Türkiye’de 83 teknopark bulunduğunu belirterek, “44 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı teknoparklarımızda, bugüne kadar 3,8 milyar dolar ihracat ve 119 milyar lira satış gerçekleştirildi” dedi. Varank’ın konuşmasının ardından Teknokent Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi açıldı.