Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu

AK Parti hükümetinin hayata geçirdiği en büyük projelerinden biri olan şehir hastaneleri, dünyaya örnek oluyor. Yurtdışından bu dev sağlık kampüslerini görmek ülkelerinde de uygulamak adına talepler geliyor. Son olarak Rusya Sağlık Bakanı, beraberindeki heyetle şehir hastanelerini yerinde incelemek için Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

HEDEF 100 BİN TURİST

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Rusya Sağlık Bakanı başta olmak üzere Rus Bakanlara, Türkiye’deki şehir hastanelerini yerinde anlatacaklarını bildirdi. Belirli periyodik aralıklarla Türkiye genelindeki şehir hastanelerini inceleyecek olan Rus Bakanların ilk durağı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Bu benim hayalimdi’ dediği Ankara’daki Bilkent Şehir Hastanesi olacak. Sağlık turizmine yönelik 100 bin Rus turist hedefleyen TESTUD, önce en üst düzey misafirleri Türkiye’de ağırlamak için çalışma başlattı.

KÜLTÜR YILI ETKİSİ

Ülkemizin sağlık turizmi ile termal zenginliklerini dünyada tanıtan ve 2019 yılının, Türkiye-Rusya Kültür Yılı olması nedeniyle de çalışmalarına Rusya’da ağırlık veren TESTUD, büyük bir sağlık projesi olan ve aynı zamanda dünyada da örnek gösterilen şehir hastanelerini ve başarılı uygulamalarını Rus Bakanlara yerinde tanıtacak.