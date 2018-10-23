Şehir hastanelerine Romanya talip oldu

Teklif, Romanya Başbakanı Viorica Dancila’nın başkanlığındaki heyetin 15 Ekim’deki Türkiye ziyareti sırasında geldi. Mersin Şehir Hastanesi’ni gezen ve çok beğenen Romanya Ekonomi Bakanı Eugen Teodorovici, Köstence’de kurmayı planladıkları yeni hastane için bu projenin uygulanması için görüşmeler yaptı.

BİRE BİR AYNISI OLSUN

Mersin Şehir Hastanesi’nin bire bir örneğinin Romanya’da yapılmasını isteyen bakanlar, projenin Türkiye ile işbirliğiyle yürütülmesini de önerdi. Bu kapsamda bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.

İŞLEM VE RAPORLAR ELOKTRONİK ORTAMDA

Tamamen akıllı sistemlerle donatılan hastanede kâğıt ve kırtasiye işlemleri için zaman harcanmıyor. Verilen bilgiye göre, işlem sonuç ve raporlar elektronik ortamda hayata geçiyor. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde yeni şehir hastanesinin daha tamamlanarak devreye girmesi bekleniyor.

(Akşam)