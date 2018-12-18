Şehir hastanelerinin kalitesi ve ucuzluğu tüm dünyanın dikkatini çekti

Türkiye'nin, Kamu-Özel Ortak İşbirliği ile açtığı şehir hastaneleri, hem fiyatları hem de hizmet kalitesiyle dünyaya rol model oldu. Muhalefetin "Devleti zarara uğrattınız" diye itiraz ettiği şehir hastaneleri, kalitesi ve ucuzluğu ile tüm dünyanın dikkatini çekti. Sağlık Bakanlığı'nın Kamu Özel İşbirliği ile açılışı yapılan Mersin, Isparta, Adana, Yozgat, Kayseri, Elazığ, Manisa ve Eskişehir şehir hastaneleri, 5 yıldızlı özel hastane standartlarının yanı sıra kamu maliyetlerini düşürmesiyle de dünyada örnek oldu. Kamu-Özel İşbirliği anlaşmasına göre, şehir hastanelerinde, MR, tomografi, ultrason gibi hizmet alımlarında yüzde 70 taahhüt eşiklerinin üzerine çıkılmasıyla SUT fiyatlarından yüzde 40 indirim, yüzde 80'inin üzerinde ise ilaveten yüzde 15 indirim anlaşması, Türkiye'yi dünyanın en ucuz ve en kaliteli sağlık hizmeti veren ülkesi yaptı.

EN PAHALI SAĞLIK TETKİKİ

Devlet hastanelerinde, Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre MR çekimi karşısında SGK'dan 61 liralık ödeme yapılırken, şehir hastanelerinde ilave indirimler sayesinde MR'ın devlete faturası 22 lira olarak belirlendi. Dünyada ulaşılması en pahalı sağlık tetkikleri arasında yer alan tomografi ise devlet hastanelerindeki 52 liralık SUT fiyatıyla şehir hastanelerinde ilave indirimlerden sonra 18 lira olarak faturalandırıldı.

BİR EŞİ DAHA YOK

Almanya'da MR ve tomografi çekimleri devlete her bir hasta için 500 euro olarak faturalandırılırken, diğer Avrupa ülkelerinde fiyatların 100 euro ile 500 euro arasında değiştiği tespit edildi. Türkiye, şehir hastaneleriyle birlikte dünyanın en kaliteli ve ileri seviye sağlık hizmetlerini en ucuza alan ülkesi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde hasta garantisi ya da doluluk garantisi söz konusu olmadığını, hastanenin olduğu şehrin fizibilite raporlarına göre önceden belirlenen taahhüt eşiklerinin yüzde 70 ve yüzde 80'inin üzerinde ilk kademede yüzde 40, ikinci kademede ise yüzde 15'lik indirimlerin söz konusu olduğunu söyledi. Şehir hastanelerindeki taahhüt eşikleri sayesinde devlet, MR, ultrason, tomografi ve laboratuvar hizmetlerinde maliyetlerini yarı yarıya düşürdü.

AMBULANSLARDA DİJİTAL DÖNEM

112 acil hizmetlerinde, yeni yıldan itibaren kademeli olarak "Akıllı Ambulans" ve "tablet uygulaması"nı hayata geçirilecek. Pilot illerde başlayacak ve yıl içinde tüm yurtta yaygınlaştırılacak sistemle, ambulansta yapılan tüm işlemler tablet uygulamasıyla dijital ortamda kayıt altına alınacak, hastaya ilişkin tüm bilgiler anlık olarak ilgili merkezle paylaşılacak ve gereklilik halinde hekim ambulansta yapılan müdahaleyi yönlendirebilecek. Uygulamayla, hasta ve hekim açısından daha hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet standardı sağlanacak.

(Sabah)