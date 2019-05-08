Şehir hastanesine yabancılardan ilgi
Kayseri, Konya, Şanlıurfa ve Manisa’daki şehir hastanelerinin yapımını üstlenen YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve MENA ülkelerinden (Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri) Türkiye’nin şehir hastanesi modelini inceleyip kendi ülkelerine adapte etmek için heyetler geldiğini belirterek, “Bizler de özel sektör olarak şehir hastanelerinde kazandığımız bu tecrübeyi yurt dışına götürüp orada da uygulamak istiyoruz” dedi.
Arslan “Ciddi taleplerle de karşılaşıyoruz. İnşallah 2019 yılında bizim de beklentimiz Kazakistan olabilir ilk olarak. Belki Irak belki de Afrika da olabilir. Üç pazara da bakıyoruz. Bir ya da iki hastanede bu tecrübelerimizi aktarmış olacağız” diye konuştu.
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