Şehir hastanesine yabancılardan ilgi

Arslan “Ciddi taleplerle de karşılaşıyoruz. İnşallah 2019 yılında bizim de beklentimiz Kazakistan olabilir ilk olarak. Belki Irak belki de Afrika da olabilir. Üç pazara da bakıyoruz. Bir ya da iki hastanede bu tecrübelerimizi aktarmış olacağız” diye konuştu.