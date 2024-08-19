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Ekonomi

Sektörün dikkatini çekti! Kripto devleri Türkiye'ye akın ediyor

Coinbase, KuCoin, Gate.io ve diğer bazı küçük ve büyük kripto para devleri faaliyet lisansı almak için Türkiye'nin kapısını çaldı. Artan lisans başvurularının Türkiye'nin bir kripto merkezi olarak potansiyeline olan güveni işaret ettiği vurgulanırken, 170 milyar dolarlık işlem hacmiyle, ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık'ın ardından Türkiye'nin sektörde dördüncü sırada yer aldığı belirtildi.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
Sektörün dikkatini çekti! Kripto devleri Türkiye'ye akın ediyor
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Türkiye kripto para sektörü, küresel kripto endüstrisindeki en önemli isimlerden bazılarının işletme lisansı başvuru hamleleriyle önemli bir dönüşümden geçiyor. Coinbase, KuCoin ve Gate.io gibi şirketler, Türkiye'de faaliyet yürütebilmek için girişimde bulunan son şirketler arasında yer alırken, uluslararası basın ülkenin kripto para alanında önemli bir konuma sahip olacağına dikkati çekti.

Kripto para yasasına göre yabancı menşeili borsaların Türkiye'de faaliyet gösterebilmeleri için SPK'ya kayıt olmaları şartı aranıyor. 9 Ağustos itibariyle ülkede 47 kripto para şirketinin adı yer alıyordu . İlerleyen süreçte bu listeye daha fazla şirket eklenerek toplam sayı 76'ya yükseldi. Bu şirketlerden biri olan ve dünya genelinde 100 ülkede toplam 103 milyon kullanıcıya hizmet veren ABD'li kripto borsa şirketi Coinbase, Türkiye'de faaliyet yürütmeye başlayacak.

TÜRKİYE LİSTEDE DÖRDÜNCÜ SIRADA

coinpaper internet sitesinde yer alan habere göre, kripto sektöründe önemli bir sıçramaya tanıklık eden Türkiye, 170 milyar dolarlık işlem hacmiyle, ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık'ın ardından bu alanda dördüncü sırada yer alıyor.

Chainalysis'e göre Türkiye, söz konusu işlem hacmiyle Rusya, Kanada, Vietnam, Tayland ve Almanya gibi önemli piyasaların önüne geçirerek ülkenin sektördeki büyüyen nüfuzunu vurguluyor.

ÖNEMLİ BİR OYUNCU

Uluslararası basın, lisans başvurularındaki artışın, Türkiye'nin artan öneminin ve küresel kripto ortamında önemli bir oyuncu olma potansiyelinin güçlü bir göstergesi olduğunu aktardı. Daha fazla şirketin Türkiye'de güvenli bir pazar kurmaya çalıştığı belirtilirken, ülkenin kripto para biriminin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynamaya hazırlandığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, artan lisans başvurularının Türkiye'nin bir kripto merkezi olarak potansiyeline olan güveni işaret ettiği vurgulandı.

DÜZENLEME MECLİSTEN GEÇTİ

Kripto varlıkların tanımlanması, lisans alınması gibi konulara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz ay TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye dair en merak edilen konuların başında vergilendirme geliyordu. Yasada yatırımcılardan vergi alınması yönünde bir düzenleme yer almadı.

Sadece, Türkiye'de hizmet sunacak platformların her yıl bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde 1'i Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK), yüzde 1'i ise TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar platformlarca ödenerek gelir olarak kaydedilecek.

SPK, sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesinde yetkili olacak. Ekosistemin düzenlenmesine yönelik yetki SPK'ye verilirken, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterler uygulanacak.

İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle müşterilerin nakit ve kripto varlıkları haczedilemeyecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mal varlığı ise müşterilerin borçları nedeniyle kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek.

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