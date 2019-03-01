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'Sektörün dönem net karı 3 milyar 208 milyon lira oldu'

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak ayında 3 trilyon 860 milyar 881 milyon lira oldu. Sektörün dönem net karı ocakta 3,2 milyar oldu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak ayında 3 trilyon 860 milyar 881 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, ocak ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri"raporu yayımlandı.

Rapora göre, ocak sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 860 milyar 881 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 6 milyar 555 milyon lira arttı. 

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 377 milyar 412 milyon lira, menkul değerler 495 milyar 545 milyon lira oldu. 2018 yıl sonuna göre sektörün menkul değerler toplamı yüzde 3,7 oranında artarken, aktif büyüklüğü yüzde 0,2, krediler toplamı ise yüzde 0,7 oranında azaldı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4 oldu.

Sektörün dönem net karı 3 milyar 208 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat ocakta 2018 sonuna göre yüzde 0,6 artarak 2 trilyon 47 milyar 933 milyon lira oldu. 

2018 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 0,9 artarak 425 milyar 714 milyon liraya ulaştı. 

Ocak 2019 döneminde sektörün dönem net karı 3 milyar 208 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 17,1 seviyesinde gerçekleşti.

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