Select’i kurtaran Türk, Forever 21’e de talip

Yaklaşık 12 sene önce İngiltere’nin en büyük kadın hazır giyim perakende zincirlerinden olan Select’i satın alarak batmaktan kurtaran iş adamı Cafer Mahiroğlu, yakın zamanda iflasını açıklayan Forever 21’in Avrupa’daki mağazalarına talip oldu. Forever 21’in tüm dünyada 800’ün üzerinde Avrupa genelinde ise toplam 50 mağazası var. Select Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu, “Forever 21 markasının Avrupa’daki mağazalarının satın alınması için görüşmeler yapıyoruz” dedi.

ŞİRKETLERİ KURTARDI

Londra’da konuya yakın kaynaklar ise Mahiroğlu’nun satın alma girişiminde ikinci tur görüşmelerde olduğunu, sürecin olumlu bir şekilde tamamlanmasının Türk tekstil dünyası açısından son derece önemli bir adım olacağını bildirdi. Sivaslı Mahiroğlu, dil eğitimi için yaklaşık 20 yıl önce gittiği İngiltere’de ütücülükle başlayıp, uzun yıllar çalıştıktan sonra kendi çalıştığı konfeksiyon atölyesini satın aldı. Armondi adlı şirketi 1991’de satın almasının ardından kısa zamanda Top Shop, New Look, Dorothy, Perkins, Tesco, Evans gibi markaların üreticisi oldu. Mahiroğlu, büyüme yolundaki en önemli adımını ise 2007’de kayyuma devredilmiş İngiliz kadın hazır giyim zinciri Select’i 13 milyon sterline alarak attı.

7 BİN ÇALIŞANI VAR

Kısa sürede verimsiz mağazaları kapatarak ve organizasyonu güçlendirerek şirketi yeniden ayağa kaldırmayı başardı. Select, İngiltere’nin yanı sıra, Türkiye, Romanya, Vietnam, Çin ve Hindistan’da yaklaşık bin 500’ü Türk, 7 bine yakın çalışanı ile, üretim tesisleri ve mağazalar zinciriyle geniş bir istihdam sağlıyor. İflas etmiş bir şirketin kısa zamanda ayağa kaldırılması İngiltere’de takdirle karşılanıyor. İngiltere genelinde 200’e yakın şubesi bulunan Select, büyümesini sürdürüyor. Cafer Mahiroğlu aynı zamanda Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin (ATMB) başkanlığını yürütüyor.

Markafoni’yi de aldı

İngiltere genelinde 200’den fazla mağazaya sahip olan dev kadın giyim markası Select’i 2007’de Türk markası haline getiren Cafer Mahiroğlu, İngiltere’deki en büyük Türk girişimci olarak biliniyor. Cafer Mahiroğlu, 2017’de ise faaliyetlerini durduran Markafoni için dünyanın en önemli e-ticaret şirketlerinden Güney Afrika merkezli Naspers Grup ile el sıkışarak 15 milyon dolara satın almıştı. Cafer Mahiroğlu, şirket isatın alma gerekçesini ise “Markafoni gibi Türkiye’den çıkmış büyük bir markanın yok olmasına göz yumamazdık” diye açıklamıştı.