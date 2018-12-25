Senegal'i Türk şirketleri inşa ediyor

Özellikle inşaat alanında yaptıkları yatırımlarla bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayan Türk iş adamları, estetik ve mimarisiyle göz dolduran eserlere imza atıyor.

Türk yatırımlarını görüntüleyen AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Senegal'de Türk firmalarının ilk olarak tamamladığı büyük yatırım, Dakar'ın Diamniadio bölgesindeki Uluslararası Abdou Diouf Kongre Merkezi oldu. İnşaatı 2013'te üstlenilen proje, 80 milyon avroya mal oldu ve 11 ayda bitirildi.

Abdou Diouf Kongre Merkezi'nin yapı malzemelerinin yüzde 70'i Türkiye'den getirildi.

Kongre Merkezi Fransız Cumhurbaşkanını şaşırttı

Dakar'daki ilk büyük Türk yatırımı, birçok ülke lideri tarafından da beğenildi.

Frankofon 2014 Zirvesi'nin düzenlendiği Kongre Merkezi'ne gelen ve beğendiği binanın Fransız müteahhitler tarafından yapıldığını sanan eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, yapının Türk yatırımı olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Zirveye katılan bazı liderler de firmaya kendi ülkelerinde benzer yapılar inşa etmesini teklif etti.

Batı Afrika'nın en büyük havalimanı

Türk firmalarının Dakar'da inşa ettiği eserler arasında Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı (AIBD) büyük önem taşıyor. Dakar'a 40 kilometre uzaklıktaki havalimanı, 50 bin hektar alanda yıllık 3 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet veriyor.

İnşasına, Suudi bir şirket tarafından 2008'de başlanan ancak bir türlü bitirilemeyen havalimanının yapımını Türk firmaları Eylül 2016'da devralarak 8 ay gibi kısa bir sürede tamamladı.

Malzemesinin yüzde 90'ı Türkiye'den gelen ve 575 milyon avroya mal olan havalimanı Aralık 2017'de hizmete girdi.

Kongre merkezi, otel ve fuar merkezi kompleksi

Türk şirketleri Diamniadio'daki Kongre Merkezi'nin yanında 2016'da lüks bir otelin yapımını üstlendi. Beş yıldızlı, 152 odalı otel 1 yılda tamamlanarak Aralık 2017'de hizmete açıldı.

Otel, kent merkezinden havaalanına giden yol üzerinde, Kongre Merkezi'nin yanında inşa edildi.

Aynı yıl üstlenilen projelerden, 15 bin kişilik Dakar Arena Kapalı Spor Salonu'nun inşaatı da 10 ayda bitti. Dakar Arena, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da katıldığı törenle bu yıl ağustos ayında açıldı.

Kongre Merkezi'nin yanında inşa edilen Türk yatırımı 20 bin metrekarelik Fuar Merkezi de kasım ayında hizmete girdi.

Aynı bölgede 110 milyon dolara mal olan Uluslararası Hal Merkezi ve tır parkının da açılışı gelecek ay yapılacak.

Diğer yandan Türk şirketleri, 2022'de düzenlenecek 4. Yaz Gençlik Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Dakar'a olimpik yüzme havuzu, 50 bin seyirci kapasiteli olimpik stadyum ve uluslararası standartlara uygun otel yapacak. Tesislerin inşaatına yakın zamanda başlanması planlanıyor.

Türk firmaları, Senegal'de bugüne kadar bir kısmı tamamlanan, bir kısmı halen devam eden 775 milyon dolar değerinde 29 proje üstlendi. Bunlar arasında detayları henüz açıklanmayan mobilya fabrikası ve raylı sistem projeleri de yer alıyor.

Senegal'in Acil Kalkınma Planı'nın 2. fazında Türk iş adamlarının özellikle inşaat ve maden alanında gerçekleştireceği yatırımların önemli yer tutacağı kaydediliyor.

Yatırımlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatini çekti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) 2018 Mali Genel Kurulunda Senegal'in başkenti Dakar'da Türk şirketleri tarafından yapılan yatırımlardan bahsetmesi, dikkatleri bu kente çevirdi.

Türk müteahhitlerin Afrika'dan Rusya'ya, Kazakistan'dan Balkanlar'a çok geniş bir coğrafyada önemli projelere imza attığını vurgulayan Erdoğan, "Senegal'in başkenti Dakar'a gidiyorsunuz, sizi orada Türk müteahhitlerin yaptığı Batı Afrika'nın en modern havalimanı karşılıyor. Yeni, muhteşem bir kapalı spor salonu yaptılar. Tüm Afrika'ya ses verecek. Bunları artık Türkiye ve Türk yapıyor. Havalimanını, kapalı spor salonunu, yollarını alt ve üstyapısıyla yapıyor." ifadelerini kullandı.