Senegal'in tek demiryolu projesine Türk imzası

Batı Afrika ülkesi Senegal'in başkenti Dakar'da aktif hizmet verecek tek demiryolu hattı, bir Türk firmasının imzasını taşıyor.

Senegal'de sömürge döneminde 1924'te inşa edilen ancak 2009'dan bu yana hizmet vermeyen eski demiryolunun yerine yapılan Dakar-Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı (AIBD) tren yolu hattı, Türk şirketi Yapı Merkezi ve alt firması Yapıray tarafından inşa ediliyor.

Hattın tamamlanan ilk etabı Dakar-Diamniadio'nun resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından yapılacak.

İkinci etabın tamamlanmasıyla hat, Dakar'ı Thies kentindeki AIBD'e bağlayacak.

Bir sonraki aşamada, sömürge döneminden kalma, Mali'nin başkenti Bamako'ya kadar giden 105 yıllık hat onarılarak Dakar-AIBD hattına entegre edilecek.

Dakar ile ülkenin iç kısımlarındaki maden bölgeleri ve Mali'nin başkenti Bamako arasındaki kesintisiz demiryolu hattında yapılacak yük taşımacılığı, ülke ekonomisine büyük katkıda bulunacak.

Yapıray Genel Müdürü Volkan Okur Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dakar-Diamniadio hattının Senegal için büyük bir yatırım olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretimini yaptıkları travers ve rayların montajını Dakar'da gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, Fransız şirketi EIFFAGE ile Türk şirketi Yapı Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü projede alt yüklenici olarak çalıştıklarını ifade etti.

Bölgede inşa edilen en geniş hat

Projenin toplam bedelinin 400 milyon avro olduğunu aktaran Yılmaz, Sahraaltı Afrika'da genelde hat genişliğinin 1 metre olduğunu, ilk defa kendilerinin bin 435 milimetre genişliğinde hat döşediklerini anlattı.

Türklerin kıtada Çin şirketleriyle rekabet ettiğini vurgulayan Yılmaz, Türk firmalarının hızlı ve kaliteli iş yapması, paylaşımcı olarak çok sayıda yerel personele bilgi aktarımında bulunması nedeniyle tercih edildiğine işaret etti.

Yılmaz, halihazırda Yapıray olarak Tanzanya'da 700, Etiyopya'da 400 kilometrelik bir hattın üst montajını yaptıklarını belirterek, daha önce Kuzey Afrika ülkeleri Cezayir ve Fas'ta birçok tramvay projesi inşa ettiklerini söyledi.