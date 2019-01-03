Sentetik iplik ithalatında damping uygulamasının devamı için GSO’nun başvurusu kabul edildi

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre,GSO’nun öncülüğünde, firmaların talepleri doğrultusunda sunulan Nihai Gözden Geçirme Başvurusu’nun Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildiğini ve yapılacak gözden geçirmenin ardından kesik elyaf ipliği ithalatında damping uygulamasının devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası olarak iş dünyasının sorunlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Ticaret Bakanlığı’nın almış olduğu karardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu kapsamda, daha önce Ticaret Bakanlığı Damping ve Sübvansiyon Dairesi Başkanı Murat Gören’in de katılımıyla‘Ticaret Politikaları Savunma Araçları’ toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ünverdi, “Bu toplantıda Gaziantep, Adana ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çeşitli illerden gelen iplik üreticilerimiz ile iplik sektörünün yaşadığı sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi paylaşmıştık. Özellikle kesik elyaf ipliği üzerine yapmış olduğumuz toplantıda, kesik elyaf ipliği ithalatında damping uygulamasının bazı ülkeler için 2019, bazı ülkeler için 2020 yılında biteceğini ve bu durumun yerli üreticiyi zor durumda bırakacağını kendilerine ilettik. Görüşmelerimiz sonucunda Gaziantep Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde, üretim yapan firmaların katılımı ve desteğiyle Nihai Gözden Geçirme Başvurusunun yapılması hususunda karara vardık. Başvurumuzu 29 Kasım 2018 tarihinde Ticaret Bakanlığı’na yaptık ve başvurumuza olumlu dönüş oldu. Konuyla ilgili soruşturma tebliği 31.12.2018 tarihli 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı” diye konuştu.

Uygulamaya konu ülke ve iplik grupları

Sentetik iplikler olan 5508, 5509 (5509.52, 5509.61, 5509.91 hariç) 5510 (5510.20 hariç) ve 5511 GTİP numaralı ürünlere yönelik Malezya, Pakistan, Tayland, Vietnam, Çin, Endonezya ve Hindistan’dan yapılan ithalata yönelik olarak 2014/2 ve 2015/8 sayılı tebliğler kapsamında damping uygulaması bulunuyor. Söz konusu önlemlerin Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam için olanı 8 Nisan 2019 tarihinde Çin, Endonezya ve Hindistan için olanı ise 17 Nisan 2020’de sona eriyor. Nihai Gözden Geçirme sonucunda ithalatta halihazırda devam eden damping uygulamasının sürelerinin uzatılması öngörülüyor.