Seracılık kredisine yoğun ilgi

Bu kapsamda meralardaki tarımsal üretimin geliştirilerek arttırılması, belirli bölgelerde yoğunlaşan seracılık faaliyetlerinin, özellikle jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerde de yaygınlaştırılması hedefiyle Ziraat Bankası tarafından şubat ayında üreticilere ve yatırımcılara sunulan seracılık kredi paketi kısa sürede yoğun ilgi gördü.

1 MİLYARI AŞACAK

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, geçtiğimiz Şubat ayında sunulan seracılık kredi paketinden yararlanmak amacıyla yapılan kredi başvurularının kısa sürede 1 milyar TL’ye yaklaştığını ifade etti. Pişmaf “Henüz asıl yatırım döneminin başında olmamıza rağmen, seracılık kredi paketi kapsamında, üç ay gibi kısa bir sürede 400 milyon TL’ye yakın kredi kullandırdık. Bu rakam önceki üç yılın aynı dönemdeki ortalamalarına göre yaklaşık yüzde 110 oranında artışı ifade ediyor. Analizleri devam eden kredi talepleri ile birlikte yılsonuna kadar 1 milyar TL’yi aşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİMİ ARTIRACAK

Seracılık kredi paketinin amaçlarından bir tanesinin de seracılığı ülke sathına yaymak olduğunu hatırlatan Pişmaf, “Bugün Antalya, Mersin, Adana gibi klasik olarak seracılığın yoğun olduğu yerlerde kredi kullandırdığımız gibi, Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Konya, Yalova, Kayseri, Yozgat, Balıkesir, Eskişehir gibi illerimizin ağırlıklı olduğu 65 ilimizden kredi talebi almış bulunuyoruz” dedi.