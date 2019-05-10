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Seracılık kredisine yoğun ilgi

Ziraat Bankası’nın tarımla ilgili yeni ürünleri büyük ilgi görüyor.

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Bu kapsamda meralardaki tarımsal üretimin geliştirilerek arttırılması, belirli bölgelerde yoğunlaşan seracılık faaliyetlerinin, özellikle jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerde de yaygınlaştırılması hedefiyle Ziraat Bankası tarafından şubat ayında üreticilere ve yatırımcılara sunulan seracılık kredi paketi kısa sürede yoğun ilgi gördü. 

1 MİLYARI AŞACAK 

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, geçtiğimiz Şubat ayında sunulan seracılık kredi paketinden yararlanmak amacıyla yapılan kredi başvurularının kısa sürede 1 milyar TL’ye yaklaştığını ifade etti. Pişmaf “Henüz asıl yatırım döneminin başında olmamıza rağmen, seracılık kredi paketi kapsamında, üç ay gibi kısa bir sürede 400 milyon TL’ye yakın kredi kullandırdık. Bu rakam önceki üç yılın aynı dönemdeki ortalamalarına göre yaklaşık yüzde 110 oranında artışı ifade ediyor. Analizleri devam eden kredi talepleri ile birlikte yılsonuna kadar 1 milyar TL’yi aşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 

ÜRETİMİ ARTIRACAK 

Seracılık kredi paketinin amaçlarından bir tanesinin de seracılığı ülke sathına yaymak olduğunu hatırlatan Pişmaf, “Bugün Antalya, Mersin, Adana gibi klasik olarak seracılığın yoğun olduğu yerlerde kredi kullandırdığımız gibi, Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Konya, Yalova, Kayseri, Yozgat, Balıkesir, Eskişehir gibi illerimizin ağırlıklı olduğu 65 ilimizden kredi talebi almış bulunuyoruz” dedi. 

DÜŞÜK MALİYET VAR 

Seracılık kredi paketi kapsamında bugüne kadar kredi talep edilen yatırımların hayata geçirilmesi ile birlikte, örtüaltı üretimine başta domateste yaklaşık yüzde 2 ve muzda yaklaşık yüzde 4 olmak üzere, diğer ürünlerin üretim miktarlarına da önemli katkı sağlanacağını ifade eden Pişmaf, “İklim değişikliklerinin tarımsal üretime olan etkilerinin azaltılması, tarımsal ürünlerde arz talep ve fiyat dengesinin sağlanması ve düşük maliyetle ulaştırılması açısından seracılığın teknik ve ekonomik olarak yapılabileceği tüm bölgelere yaygınlaştırılmasını istiyoruz” dedi. 

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