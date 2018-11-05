Serbest piyasada 24 ayar külçe altının satış fiyatı 214 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 213,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 214 liradan, bin 409 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 430 liradan, 195 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 199 liradan, bin 377 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 397 liradan, 688 liradan alınan Yarım Ziynet 698 liradan ve 344 liradan alınan Çeyrek Ziynet 349 liradan satıldı.