Seri üretime hazırlanıyor... Günsel'den istihdam atağı!

AA 06 Ocak 2021 Çarşamba 14:27 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 14:27

Günsel’den yapılan yazılı açıklamaya göre, tasarımdan Ar-Ge'ye, üretimden pazarlamaya tüm otomotiv süreçlerini yenilikçi bir yapıda toplayan marka, seri üretim çalışmalarına devam ediyor.

Mühendis, tasarımcı ve üretim personelinden oluşan 175 kişilik ekip büyük bir özveriyle çalışmaya devam eden ve ilk etapta bin araç üretecek şirket, ekibini de büyütmeye devam ediyor.

Günsel'in kurumsal internet sitesinde, birçok pozisyon için işe alım ilanları yer alıyor. İlanlar arasında kalıp ustası, montaj elemanı, makine operatörü, kablaj işçisi, lojistik operatörü, kalıp hane elemanı, CNC operatörü, plastik enjeksiyon kalıp bakım ve makine operatörü gibi birçok pozisyon bulunuyor.

Ekibini, yetiştirmek üzere kadrosuna katacağı yeni ara üretim elemanları ile güçlendirmeyi hedefleyen Günsel, mühendis ve tasarımcı alımına da devam ediyor. Şirket, 175 kişiden oluşan mevcut ekibini, işe alacağı yaklaşık 100 kişi ile güçlendirecek.

Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Günsel Üretim Tesisi’nde çalışmak üzere işe alınacak kişilerin en az lise mezunu olması gerekiyor. Şirket, ilanlarında "tercihen teknik liselerin makine teknolojisi alanlarından mezun olma" vurgusu yapıyor.

Ekibe dahil olacak kişiler, Günsel ekibinin 10 yıllık bilgi ve tecrübesiyle yetiştirilerek otomotiv endüstrisine kazandırılacak.

- "Günsel'in kapıları, cesur, meraklı ve yenilikçi gençlere sonuna kadar açık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, şirketin kapılarının, cesur, meraklı ve yenilikçi gençlere sonuna kadar açık olduğunu dile getirdi.

Günsel’i bugüne getiren ekibin yaş ortalamasının 35’in altında olduğunu aktaran İrfan Suat Günsel, ekibe dahil olacak kişilerin, yetiştirilerek otomotiv endüstrisine kazandırılacağını kaydetti.

KKTC'de yeni gelişen alanlardan biri olan elektrikli otomobil üretiminin geleceğin mesleklerini değiştirecek potansiyele sahip olduğunu belirten Prof. Günsel, "Özellikle üretim hattında çalışacak, meslek lisesi çıkışlı ara eleman ihtiyacı her geçen gün artmaya devam edecek. Günsel olarak en önemli önceliklerimizden biri de otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir ekol yaratmak." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Kasım 2020’de İstanbul’da katıldığı MÜSİAD EXPO 2020’de sadece Türkiye'de değil dünyada da ilgi gören Günsel’in yüzde 100 elektrikli ilk modeli B9, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100'ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emekle geliştirildi.

Marka, 2025’e kadar üretim kapasitesini 30 bin araca, çalışan sayısını ise binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.