Servet üretiyorlar! Çöp elektrik, organomineral gübre ve yakıta dönüşüyor

Merkeze bağlı Hecinler köyünde 18 ay önce, kentte yıllardır vahşi çöp depolanmasının önüne geçmek ve elde edilecek enerjiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi kuruldu.

Deneme çalışmalarının ardından 9 ay önce atıkların geri dönüşümünden enerji elde edilmeye başlanan tesis, depolanabilir atık miktarının azaltılmasına katkı sağlıyor.

9 AYDA 5 BİN 20 HANEYE YETECEK ENERJİ ELDE EDİLDİ

Günlük 300 ton evsel atıktan yapılan organik ayrıştırma neticesinde üretilen 1,8 megavat/saat elektrikle 9 ayda 5 bin 20 haneye yetecek enerji elde edildi.

Tesiste, ayrıca atık ısıdan ve fermantasyon çıktısı atıklardan üretilen gübreler kullanılarak 500 metrekarelik alanda oluşturulan serada çilek yetiştiriliyor.

Serada ilk etapta 6 bin çilek fidesi dikilerek, kısa sürede verim elde edildi. Çileklerin satışından sağlanacak gelir ise tesiste domates, salatalık, biber gibi sebzelerin üretimi için kurulacak seraların altyapı çalışmalarına aktarılıyor.

- "TESİSİMİZİN GİRDİSİ ÇÖP, ÇIKTISI ELEKTRİK VE GÜBRE"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, tesiste katı atıkların organik ve inorganik olarak ayrıştırıldığını söyledi.

Kentte atıkların yüzde 59 oranında organik çöplerden oluştuğunu aktaran Özlü, "Çöplerimizi katı atık fermantasyon tankına gönderiyoruz. Yaklaşık 21 günde 55 derece sıcaklıkta çalışma gerçekleştiriliyor. Ardından metan gazı çıkıyor. Gazı bir balon içerisinde topluyoruz ve elektrik elde ediyoruz. Tesisimiz hibrit bir sistem, çatısında güneş panelleri var. Sadece çöpten değil, güneş enerjisinden de elektrik elde ediyoruz." diye konuştu.

Özlü, TÜBİTAK ile de bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Elektrik ürettiğimiz organik atıklardan organomineral gübre elde ediyoruz. Tesisimiz tamamen sıfır atık mantığıyla kurulmuş bir tesistir. Tesisimizin girdisi çöp, çıktısı elektrik, organomineral gübre, atıktan türetilmiş yakıt ve geri dönüşüme giden malzemeler olmak üzere tamamen geri kazandırılan ürünlerden oluşuyor. Tesisimizin etrafında peyzaj çalışması yaptık. Lavantalar ektik. Tesisimizin çevresi lavanta bahçesi gibi oldu."

Tesiste atıklardan elde ettikleri gübre kullanılarak oluşturdukları seradan bahseden Özlü, "Çöpten yetiştirdiğimiz gübrelerle sera içerisinde çilek ve dağ çileği yetiştiriyoruz. Bölgenin önemli ürünlerinden dağ çileğine önem vereceğiz." dedi.

Özlü, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en modern ve en temiz katı atık ayrıştırma ve işleme tesisine sahip olduklarını söyleyerek, "Düzce'nin çöpleri vahşi depolama alanlarına değil, ayrıştırma merkezine gidiyor. İlçelerimizden gelen katı atıklara ise aktarmadan bir depolama alanı kurduk. Burada biriken atıkları topluca ayrıştırma merkezine getiriyoruz. Tıbbi atık tesisi de kurduk. Düzce'nin evsel ve katı atık çöp sorununu önümüzdeki 50 yıl için kökünden çözmüş olduk." ifadelerini kullandı.